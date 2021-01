Śląskie: W Świętochłowicach powstanie siedziba spółki Badaj.to

Do końca obecnego roku w Świętochłowicach ma powstać główna siedziba Laboratorium Medycznego Badaj.to – z Centralnym Laboratorium Analitycznym i z pięcioma pracowniami specjalistycznymi. Planowane jest również otwarcie Laboratorium Genetycznego.

List intencyjny w tej sprawie podpisali w środę prezydent Świętochłowic Daniel Beger i prezes spółki Badaj.to Łukasz Pawlik. Inwestycja ma powstać obok odrestaurowanych przed kilkoma laty wież dawnej kopalni węgla kamiennego Polska.

Grupa laboratoriów Badaj.to ma sieć prawie 100 punktów pobrań. Pod marką Śląskie Laboratoria Analityczne działa w województwach śląskim, małopolskim i w opolskim. Zatrudnia około 350 pracowników, m.in. diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, osoby pracujące w punktach pobrań krwi (pielęgniarki, ratowników medycznych), kurierów i pracowników biurowo-administracyjnych.

Prezydent Beger nie krył zadowolenia, że po czasie zastoju, w mieście pojawiają się chętni do zainwestowania. Mówił, że decyzja o ulokowaniu siedziby firmy właśnie w Świętochłowicach zapadła po wielu miesiącach konsultacji i rozmów.

"To wyjątkowy moment. Właśnie pojawił się inwestor, który dzięki rozwojowi własnego biznesu zaproponuje wiele ambitnych miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta" - powiedział Beger.

Prezes Pawlik poinformował, że do końca stycznia zapadnie decyzja o ostatecznym wyborze wykonawcy. Siedziba firmy o powierzchni 2,4 tys. mkw. ma powstać do końca roku, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i - w części - elementów prefabrykowanych. Pawlik wskazał, że choć Badaj.to jest nowym podmiotem, to spółka Śląskie Laboratoria Analityczne ma trzydziestoletnią tradycję, obsługując placówki podstawowej opieki zdrowotnej i klientów prywatnych.

W Świętochłowicach powstanie główna siedziba zarządu firmy. Do powstającego budynku przeniesione zostanie także Centralne Laboratorium Analityczne (Pracownia Biochemii i Hematologii) i pracownie specjalistyczne: Autoimmunologii, Serologii, Parazytologii, Pracownia Mikrobiologiczna i Laboratorium Weterynaryjne. Planowane jest także otwarcie Laboratorium Genetycznego. W pomieszczeniach firmy w Świętochłowicach powstanie również komfortowo wykończony punkt pobrań.

Urzędnicy z liczących niespełna 50 tys. mieszkańców Świętochłowic liczą, że budowa siedziby firmy z branży medycznej będzie impulsem dla kolejnych inwestorów, którzy dostrzegą doskonałą lokalizację ich miasta.

Świętochłowice w ostatnich latach borykały się z poważnymi problemami finansowymi. W końcu grudnia 2018 r. zadłużenie miasta przekraczało 100 mln zł. Lokalne władze wdrożyły plan naprawczy. W sierpniu 2019 r. prezydent Beger poinformował, że miasto odzyskało płynność finansową i zażegnano wizję bankructwa.