Śląskie: W Tarnowskich Górach ma powstać muzeum motoryzacji

Muzeum motoryzacji z ponad 400 eksponatami ma powstać w dawnym budynku produkcyjnym w Tarnowskich Górach (Śląskie). Placówka, która ma dysponować 1,8 tys. m kw. powierzchni, chce nie tylko pokazywać zbiory, ale też np. na warsztatach prezentować prace przy renowacji pojazdów.

O planach otwarcia w połowie tego roku ekspozycji inicjatorzy placówki z Fundacji enMovigo poinformowali w umieszczonym w mediach społecznościowych zaproszeniu do wsparcia internetowej zbiórki funduszy, mającej wesprzeć ten cel. Zbiórka dotyczy utworzenia wystawy stałej i zabezpieczenia eksponatów.

W opisie zbiórki podano m.in., że Fundacja enMovigo w celu utworzenia Muzeum pozyskała postindustrialny budynek w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 10, który wyremontowała. "W I połowie 2021 r. nastąpi przewóz eksponatów i uruchomienie wystawy stałej na 1,8 tys. m kw." - podano.

Na stronie przedsięwzięcia uściślono, że muzeum powstaje w dawnym budynku produkcyjnym tarnogórskich zakładów Electrocarbon. Prace renowacyjne trwają od 2017 r. i obejmują trzy piętra.

"Czarnohucka 10 to nie tylko eksponaty. Chcemy, aby dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń multimedialnych goście przenieśli się w czasie, poczuli klimat epoki, odkryli techniczne tajemnice naszych eksponatów" - zasygnalizowali inicjatorzy placówki.

Planowane są m.in. ścieżki tematyczne dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży czy warsztaty ukazujące stopień komplikacji i precyzji prac przy renowacjach pojazdów. Zaproszenie do współpracy podmiotów oświatowych związanych z motoryzacją ma pozwolić muzeum włączyć się w projekty naukowe i przyczyniać do popularyzacji automobilizmu.

Muzeum ma prezentować prywatną kolekcję 400 odrestaurowanych rowerów, motorowerów, motocykli i samochodów z lat 1869-1979, wraz z historią każdego z nich. Pokazywane mają być też historyczne dokumenty, fotografie i reklamy, a także pamiątkowe przedmioty związane z historią motoryzacji.

Inicjatorzy przedsięwzięcia przekonują, że to największa kolekcja motoryzacyjna w Polsce. Na poświęconej jej stronie wskazano, że pochodzące z niej eksponaty - wśród nich czteroosobowy eksperymentalny motocykl Böhmerland czy motorowy tandem NSU - były np. prezentowane w 2016 r. w Pszczynie w ramach święta Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego, "Industriady".