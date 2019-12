Śląskie: W Tychach otwarta nowa droga do centrum

Nową drogę oddano w piątek kierowcom do użytku w Tychach. Połączyła ona przelotową ul. Oświęcimską (droga krajowa nr 44) z jedną z ważniejszych arterii w śródmieściu, ul. Grota-Roweckiego.

Inwestycja kosztowała 26 mln zł. Wiosną ub. roku miasto otrzymało dotację do tej inwestycji z budżetu państwa na poziomie 9,9 mln zł. Wówczas samorząd szacował jej koszt na 17 mln zł.

Nowa droga utworzyła alternatywne połączenie dla ruchu równoległego do Alei Bielskiej oraz częściowo ul. Katowickiej (historyczna oś miasta północ-południe). Usprawnia też dojazd do centrum miasta z rejonu ul. Jaworowej i Sadowej.

"To bardzo ważne, bo w Tychach tak, jak w każdym mieście w naszym kraju, z roku na rok samochodów przybywa. Powoduje to zwłaszcza w godzinach szczytu problemy komunikacyjne, dlatego każda droga, która pomoże rozładować ruch i odciążyć główne drogi wyjazdowe do miasta jest istotna" - powiedziała cytowana w piątkowej informacji miasta jego wiceprezydent Aneta Moczkowska.

"Choć formalnie inwestycja jeszcze się nie zakończyła i trwają ostatnie czynności odbiorowe, to przejazd nową drogą odbywa się bez większych utrudnień. Kierowców prosimy jednak o ostrożną jazdę, ponieważ na tym odcinku wciąż mogą być prowadzone roboty wykończeniowe" - dodał Wojciech Łyko z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Do przetargu na budowę łącznika ulic Grota-Roweckiego i Oświęcimskiej stanęło pięć firm. Najatrakcyjniejsza ofertę złożyło przedsiębiorstwo Drogopol, z którą ostatecznie podpisano umowę.

Realizację całego przedsięwzięcia podzielono na dwa etapy. Pierwszy objął wykonanie połączenia ul. Grota Roweckiego z Oświęcimską (poprzez ul. Jaworową). Konieczne były m.in. budowa mostu nad Potokiem Tyskim, przebudowa skrzyżowań z ulicami Starokościelną i Sadową, budowa chodników i drogi rowerowej, a także infrastruktury towarzyszącej.

Drugi etap obejmował przebudowę skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej z dostosowaniem jego parametrów do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. Dotychczasowe skrzyżowanie zwykłe zastąpiono skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną i dodatkowymi pasami.

"Zmieniła się całkowicie geometria tego skrzyżowania, powstała sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy ruchu. W przyszłości to skrzyżowanie zostanie włączone w system ITS, więc będziemy mieli możliwość sterowania ruchem, w celu uzyskania jak największej płynności" - zaznaczył Wojciech Łyko z MZUiM.

W efekcie powstało już kolejne połączenie drogi nr 44, prowadzące w kierunku śródmieścia Tychów. Pod koniec 2016 r. miasto otworzyło nowy łącznik między ul. Asnyka, przy której znajduje się m.in. główny tyski dworzec kolejowy, z ul. Mikołowską (to nazwa innego odcinka DK44).

Również tamto połączenie powstało przy wsparciu środków rezerwy subwencji ogólnej. Odciążyło jedyną dotąd, wiodącą wcześniej w tym kierunku, ul. Burschego. Ułatwiło też dojazd do otwartego rok wcześniej w Tychach wielopoziomowego parkingu systemu Park&Ride przy dworcu kolejowym. Do wartej 4 mln zł inwestycji budżet państwa dołożył 2,9 mln zł.

Miasto obecnie prowadzi także modernizację wschodniego odcinka drogi nr 44 na swoim terenie - od węzła Wartogłowiec (z drogą krajową nr 1) do ul. Turyńskiej (wzdłuż fabryki Fiata). W odleglejszych planach Tychy zakładają przebudowę całego odcinka drogi nr 44 - od tzw. Górki Mikołowskiej do granicy miasta z Bieruniem.