Śląskie: W wakacje nadal utrudnienia na remontowanych liniach kolejowych

Trwające remonty linii kolejowych w woj. śląskim w wakacje nadal będą wpływały na utrudnienia w kursowaniu pociągów. Zmiany będą dotyczyły m.in. głównej linii Częstochowa – Katowice – Gliwice oraz zamkniętego na czas odbudowy połączenia do Wisły.

Chodzi o wprowadzaną od niedzieli 14 czerwca tzw. korektę rozkładu jazdy, związaną z postępami prac na torach, które koordynuje zarządca kolejowej infrastruktury - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. O aktualnych, wiążących się z nimi utrudnieniach, a także o ofercie wakacyjnej, poinformował w poniedziałek samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie.

Na linii S1 (Częstochowa - Katowice - Gliwice) utrudnienia obejmą przede wszystkim modernizowane połączenie Częstochowa - Zawiercie. W okresie obowiązywania wakacyjnego rozkładu jazdy do 1 sierpnia pociągi będą kursowały po jednym torze na odcinku Myszków - Częstochowa, natomiast od 2 sierpnia prace zostaną przeniesione na odcinek Zawiercie - Poraj.

Od 14 do 31 lipca na czas zaplanowanych robót w stacji Zabrze pociągi będą mogły zatrzymywać się tam tylko przy jednej krawędzi peronu. Przez cały okres wakacji zostanie też zwiększona liczba pociągów zatrzymujących się na przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria - przy popularnym zalewie.

Przez cały okres trwania wakacyjnego rozkładu jazdy, czyli do 29 sierpnia br., kontynuowane będą prace na linii kolejowej do Wisły Głębiec (S6). Oznacza to całkowite wstrzymanie ruchu od Chybia do Głębiec. Podobnie jak wiosną, zamiast odwołanych pociągów, będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa - w dwóch relacjach. Linia czerwona, ekspresowa, kursuje w relacji Bielsko-Biała Główna - Wisła Głębce. Linia zielona obsługuje mniejsze miejscowości między Czechowicami-Dziedzicami, a Ustroniem, gdzie założono skomunikowanie z autobusami ekspresowymi.

Przewoźnik zapowiedział już, że jeżeli korki nie pozwolą na skomunikowanie autobusów w Ustroniu, linia zielona zostanie wydłużona do Wisły Uzdrowiska. Autobusy mają być też skomunikowane z pociągami linii S5 w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej, a w niektórych przypadkach - z pociągami linii S61 w Chybiu.

Równolegle będą prowadzone prace torowe pomiędzy Czechowicami a Chybiem. Wszystkie pociągi zostaną skierowane przez Zabrzeg Czarnolesie.

Pasażerowie będą musieli liczyć się też z utrudnieniami na linii S13 (Częstochowa - Lubliniec). Od 15 do 29 czerwca ruch będzie prowadzony po jednym torze na szlaku Blachownia - Herby Stare. Jednotorowy przewidziano też między Herbami Starymi a Lisowem od 30 czerwca do 28 lipca oraz na odcinku Lisów - Kochanowice od 29 lipca do 29 sierpnia.

Do dyspozycji pasażerów 14 czerwca oddany zostanie przez PKP PLK nowy przystanek w Przyszowicach, na linii S76 (Gliwice - Wisła Głębce). Na czas modernizacji linii do Wisły Głębiec jeżdżący tamtędy dotąd weekendowy pociąg Kubalonka został przekierowany do Żywca, a jego nazwa została zmieniona na Salmopol.

Dodatkowe sześć minut będą musieli dołożyć pasażerowie, którzy od 30 lipca do 20 sierpnia między godz. 9.00 a 15.30 będą podróżowali linią S8 (Oświęcim - Kluczbork), na odcinku Katowice Zawodzie - Mysłowice. Ze względu na naprawę sieci trakcyjnej pociągi będą tam jeździły po jednym torze.

Oprócz zmian wynikających z remontów, Koleje Śląskie wprowadzają zmiany wakacyjne. Od 4 lipca do 29 sierpnia kursował będzie w weekendy pociąg Ornak do Zakopanego. Wyjazd z Katowic zaplanowano na godzinę 6.26, a z Zakopanego - o 16.15. Ornak kursuje m.in. przez stacje: Bielsko-Biała, Żywiec, Rabka-Zdrój i Nowy Targ.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim ten należący do regionalnego samorządu operator przejął w grudniu 2012 r. W całym 2019 r. przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Tabor KŚ to ponad 60 pojazdów, roczny budżet spółki przekracza 200 mln zł.