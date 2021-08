Śląskie: Wakacje dla 45 dzieci z pogórniczych i pohutniczych dzielnic

45 dzieci - podopiecznych katowickiego stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów i współpracujących z nim organizacji - wypocznie w tym roku w górach dzięki tegorocznej edycji inicjatywy "Anielskie wakacje z Węglokoksem".

W środę grupa dzieci wyjechała z Katowic na dziesięciodniowy wypoczynek do miejscowości Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim. Wyjeżdżające na wakacje dzieci pochodzą z rodzin mieszkających w pogórniczych i pohutniczych dzielnicach Katowic, Chorzowa i Sosnowca.

"Dla dzieciaków wakacyjny wyjazd, to szansa by jeszcze "złapać oddech" przed powrotem do szkoły. Tym bardziej, że większość dzieci, podopiecznych świetlic i placówek podwórkowych najczęściej nie wyjeżdża na wakacje dalej, niż do rodziny w sąsiedniej dzielnicy czy mieście" - zaznaczyła prezes Domu Aniołów Stróżów Monika Bajka.

"Takie wyjazdy to ważny element, uzupełniający codzienną pracę terapeutyczną w grupach. Pozwala lepiej poznać dzieci, ich potrzeby, sposób funkcjonowania, również poza miejscem zamieszkania, a także zintegrować się grupie, a dzieciom lepiej poznać się nawzajem" - dodała społeczniczka.

Jak zaznaczyła, dzieci będą przebywały w ośrodku wypoczynkowym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego. Dziesięciodniowy turnus wypełnią atrakcje, ale też codzienna edukacja, pomagająca w przygotowaniu do nadchodzącego roku szkolnego.

"Z wielką przyjemnością wspieramy organizowane przez Dom Aniołów Stróżów wyjazdy dla dzieci, podopiecznych świetlic środowiskowych. To nie tylko element naszej strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, ale również żywego zainteresowania tym, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu" - zapewnił prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.

"Poprzednie wyjazdy, które również wspieraliśmy, pokazały, że to bardzo potrzebna forma pomocy dla tych dzieci. Przed wyruszeniem w drogę zawsze widzimy, że te wyjazdy są długo oczekiwanym wydarzeniem. Potem dostajemy podziękowania, które są dla nas niezwykle ważnym dowodem, potwierdzającym zasadność współpracy z Domem Aniołów Stróżów" - wskazał Heryszek.

Wyjeżdżające na wakacje dzieci otrzymały m.in. koszulki, czapki, worki-plecaki przekazane przez Węglokoks - spółkę Skarbu Państwa działającą w sferach górnictwa, hutnictwa, energetyki i logistyki.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów od ponad 25 lat działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie z pogórniczych i pohutniczych dzielnic biedy. Na Śląsku i w Zagłębiu prowadzi sieć nieodpłatnych świetlic - placówek wsparcia dziennego, terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, a także poradnię rodzinną.

Dom Aniołów Stróżów ma ok. 700 podopiecznych w wieku od 2,5 do 19 lat, a także 100 rodzin pod opieką Centrum Wspierania Rodzin. Placówki stowarzyszenia działają w Katowicach, Chorzowie i w Sosnowcu. Stowarzyszenie pozyskuje pieniądze na działalność m.in. od darczyńców oraz z akcji charytatywnych.

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia edukacyjno-wychowawcze, oferuje pomoc psychologiczną, warsztaty wspierające rozwój i kształcące kompetencje oraz umiejętności m.in. matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, doskonalące języki obce, kompetencje dotyczące uczenia się, organizuje zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne, a także zajęcia z przedsiębiorczości.

