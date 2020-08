Śląskie: WFOŚiGW dostał już 19 tys. wniosków do Czystego Powietrza

Ponad 19 tys. wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze dostał już Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, około 90 proc. z nich rozpatrzono – poinformował PAP w środę prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

Bednarek zaznaczył, że średnio w woj. śląskim wpływa ok. 50 nowych wniosków dziennie - to największa liczba w kraju.

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.

Bednarek nawiązał w rozmowie z PAP do rozpoczętego w połowie maja br. naboru do Czystego Powietrza na nowych zasadach, zależących od poziomu dochodów w gospodarstwie domowym. Jak ocenił, idzie on "bardzo dobrze".

"Od początku, po tych zmianach, liczba wniosków, które do nas wpływają, oscyluje wokół 250 tygodniowo, czyli ok. 50 dziennie - to jest największa liczba w skali całego kraju" - zaakcentował prezes katowickiego WFOŚiGW.

"Od początku programu mamy już ponad 19 tys. złożonych wniosków i ok. 90 proc. z tych złożonych wniosków to są wnioski już rozpatrzone. A więc tempo, myślę, jest duże i oczekiwanie w tej chwili nie jest długie" - ocenił Bednarek.

Jak dodał, proces usprawniają powstające we współpracy z samorządami lokalnymi gminne punkty programu Czyste Powietrze, w których mieszkańcy mogą otrzymać pomoc merytoryczną, w tym w wypełnieniu wniosku, a także złożyć wniosek. Pracują w nich pracownicy gminni, przekazujący następnie poprawne wnioski do wojewódzkich Funduszy.

Dotąd w woj. śląskim porozumienia dotyczące prowadzenia gminnych punktów Czystego Powietrza podpisało z katowickim WFOŚiGW ok. 30 proc. ze 167 gmin regionu. W środę takie porozumienie prezes Bednarek podpisał z prezydent Zabrza Małgorzatą-Szulik.

W zmienionym programie Czyste Powietrze uprawnionych do dotacji na wymianę pieców na nowocześniejsze podzielono na trzy grupy, ze względu na poziom dochodów w gospodarstwie domowym.

W pierwszej grupie pozostają osoby "średniozamożne", którym będzie przysługiwało do 20 tys. zł, jeśli zdecydują się na wymianę przestarzałego pieca i ocieplenie swojego domu. Jeżeli dodatkowo będą chciały mieć instalację fotowoltaiczną, otrzymają 5 tys. zł dotacji do jej montażu.

Druga grupa to osoby potrzebujące podwyższonego dofinansowania, bez którego nie są one w stanie przeprowadzić inwestycji. Gospodarstwom domowym, które znajdą się w tej grupie, będzie przysługiwało do 32 tys. zł, a jeśli zdecydują się na instalację fotowoltaiczną - dodatkowo 5 tys. zł.

Podwyższona dotacja ma przysługiwać, jeśli dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym jest mniejszy niż 1400 zł na osobę, a w gospodarstwach jednoosobowych - niższy niż 1960 zł na osobę.

Ostatnia część programu ma być kierowana do osób, które nie są w stanie samodzielnie wymienić przestarzałych pieców i termomodernizować swoich domów. W tym przypadku NFOŚiGW miałby finansować do 100 proc. wartości inwestycji.

Od połowy maja br. wojewódzkie fundusze prowadzą nabór wniosków do Czystego Powietrza dla beneficjentów kwalifikujących się do obecnej części 1. programu - z podstawowym poziomem dofinansowania.

Nabór dla beneficjentów kwalifikujących się do części 2. programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie odbywał się na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do jego uruchomienia niezbędne są bowiem zmiany legislacyjne, umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

W maju wprowadzono też możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do sześciu miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmieniona wersja programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć już zakończonych (pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku).

Wnioski należy składać do odpowiednich WFOŚiGW lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia z wojewódzkimi funduszami. Dokumenty można składać poprzez aplikację internetową, tj. portal beneficjenta, dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis gov.pl.

Celem rządowego programu Czyste Powietrze - z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 - jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.