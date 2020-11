Śląskie: Większość miejskich jarmarków odwołana, będzie świąteczne oświetlenie

Miejskie jarmarki bożonarodzeniowe odwołuje w ostatnich dniach większość samorządów miast woj. śląskiego - wyjątkiem jest Rybnik. Miasta regionu zapowiadają, że na ulicach zawisną świetlne ozdoby świąteczne, część sygnalizuje ograniczenie wydatków na ten cel.

Cytowany przez biuro prasowe katowickiego magistratu prezydent tego miasta Marcin Krupa poinformował we wtorek, że Katowice - podobnie, jak Gdańsk czy Wrocław - zrezygnowały w tym roku z jarmarku ze względów epidemicznych. Na rynku nie będzie straganów ani strefy gastronomicznej.

"Natomiast zależy nam na tym, by w Katowicach, w tym trudnym okresie, można było poczuć magię świąt. Dlatego z początkiem grudnia zaczniemy włączać świąteczne iluminacje we wszystkich dzielnicach miasta i rozstawiać choinki, a 4 grudnia na Rynku pojawią się atrakcje dla najmłodszych katowiczan oraz udostępnimy bezpłatne lodowisko" - zapowiedział Krupa.

"Jeżeli obostrzenia sanitarne zostaną zniesione nie wykluczamy zorganizowania w styczniu Jarmarku Noworocznego" - zasygnalizował. Przypomniał, że miasto zachęca do wspierania lokalnych przedsiębiorców w ramach przedświątecznych zakupów. "Świąteczna Baza Przedsiębiorców" jest dostępna na stronie www.koronawirus.katowice.eu oraz promowana w mediach społecznościowych.

Świąteczny jarmark zamierza uruchomić w piątek 27 listopada Rybnik. "O ile nie zostaną zaostrzone obowiązujące w kraju ograniczenia epidemiczne, kramy oferujące świąteczny asortyment czynne będą do 24 grudnia w godzinach od poniedziałku do czwartku: 10-18, a od piątku do niedzieli: 10-20" - podał we wtorek rybnicki magistrat.

Jak uściślili rybniccy samorządowcy, poza 10 stoiskami na płycie rynku znajdzie się też "domek-wiatrak", czyli znana z poprzednich lat świąteczna piramida z grzanym winem. Nowością będzie ustawione na rynku koło widokowe. Miasto zastrzega, że jarmark i karuzela są inicjatywami komercyjnymi - organizatorzy ponoszą koszty dzierżawy miejsc.

W Rybniku rozwieszone zostanie też świąteczne oświetlenie - wykorzystane zostanie z poprzednich lat, jedyny koszt to przewidywane naprawy - ok. 54 tys. zł. Oprócz śródmieścia, ozdoby mają być w każdej dzielnicy; w dzielnicach rozstawionych zostanie też 40 choinek, które ozdobi w sumie 1 tys. bombek oraz 500 dzwonków i kokardek.

O rezygnacji z miejskiego jarmarku informowały już w połowie listopada władze Bielska-Białej. Tamtejszy samorząd zapowiedział ponadto, że nie będzie sylwestrowej zabawy, a świąteczna iluminacja miasta będzie skromniejsza, niż zwykle - też ze względów finansowych. Na centralnym pl. Chrobrego pojawi się choinka; będą świetlne postacie bohaterów kreskówek Studia Filmów Rysunkowych.

Utrzymanie ubiegłorocznych nakładów na iluminację - 0,5 mln zł - potwierdziły we wtorek władze Tychów. Rozbłyśnie tam ona z początkiem grudnia. Większość dekoracji można było już zobaczyć, ale np. na głównym Placu Baczyńskiego zamiast ramki na zdjęcia oraz karuzeli pojawi się karoca z reniferem. Będzie tam też nowa choinka i nowy wzór dekoracji wzdłuż alei Bielskiej.

Wcześniej o rezygnacji z jarmarku informowały już władze Gliwic (nie będzie też karuzeli wiedeńskiej, domku z aniołkami oraz artystycznych imprez; będą szopka bożonarodzeniowa na rynku i dekoracje uliczne), a także Chorzowa czy Tarnowskich Gór. W Katowicach nie odbędzie się przyciągający dotąd na początku grudnia tysiące osób "Jarmark na Nikiszu".