Śląskie: Wiosną liczne utrudnienia na remontowanych liniach kolejowych

Trwające remonty linii kolejowych w woj. śląskim, wiosną będą utrudnienia w kursowaniu pociągów. Zmiany mają dotyczyć m.in. linii Częstochowa – Katowice – Gliwice, Katowice – Czechowice-Dziedzice, Katowice – Wisła Głębce i Katowice - Mysłowice.

Chodzi o wprowadzaną od niedzieli 14 marca tzw. korektę rozkładu jazdy, związaną z postępami prac na torach, które koordynuje zarządca kolejowej infrastruktury - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. O wiążących się z nimi utrudnieniach samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie poinformował w poniedziałek 8 marca.

Na linii S1 (Częstochowa - Katowice - Gliwice) utrudnienia obejmują zmodernizowane połączenie Częstochowa - Zawiercie. Po zakończeniu prac, w związku z koniecznością szlifowania szyn i podbicia toru, od marca do maja pociągi znów będą kursowały miejscami po jednym torze, a nocami za wybrane kursy będą wysyłane zastępcze autobusy.

Kontynuowana będzie modernizacja stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg, z przebudową układu komunikacyjnego wokół nich. Z tego względu początkowo ruch po jednym torze będzie prowadzony na odcinku Dąbrowa Górnicza - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, a od 7 kwietnia do 2 czerwca na odcinku Będzin - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.

Od 14 marca rozpoczną się prace remontowe na szlaku Katowice - Mysłowice (linie S3 i S8). W związku z tym wprowadzony będzie jednotorowy ruch między stacjami Katowice Zawodzie i Mysłowice - do 12 maja (z wydłużeniem czasu przejazdów od 14 kwietnia i skróceniem części relacji). Od 13 maja do 12 czerwca prace zostaną przeniesione na odcinek Katowice - Katowice Zawodzie; wówczas część pociągów zmieni godziny odjazdów.

W pojedynczych dniach planowane są też prace utrzymaniowe i remontowe, wymagające prowadzenia ruchu po jednym torze, na poszczególnych częściach odcinka Chorzów Batory - Kalety. Różne utrudnienia związane z pracami spodziewane są też na linii S13 Częstochowa - Lubliniec.

Na linii S5 Katowice - Bielsko-Biała główne utrudnienia będą wiązały się z modernizacją stacji Czechowice-Dziedzice. Od 14 marca ruch po jednym torze będzie odbywał się zarówno między Czechowicami-Dziedzicami Południowymi i Czechowicami-Dziedzicami, jak i między tą stacją i Pszczyną. Zawieszony zostanie przystanek Goczałkowice-Zdrój. W pierwszych dniach obowiązywania korekty wieczorami może kursować autobusowa komunikacja zastępcza.

Ponadto od 15 do 22 marca w godzinach południowych nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Żory - Pszczyna (z komunikacją autobusową). Do połowy czerwca nie będzie uruchamiany pociąg Ornak (planowej relacji Katowice - Zakopane).

Przez cały okres trwania wiosennego rozkładu jazdy kontynuowane będą prace na linii kolejowej do Wisły Głębiec (S6). Oznacza to wstrzymanie ruchu od Skoczowa do Głębiec. Zamiast odwołanych pociągów będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa - w dwóch relacjach: linia ekspresowa w relacji Skoczów - Wisła Głębce, a linia zwykła między Skoczowem i Goleszowem.

W związku z zamknięciem łącznicy między Zabrzegiem a Pszczyną, pociągi linii S6 pojadą przez Czechowice-Dziedzice. Ponadto pociągi linii S61 (Katowice - Cieszyn) zostaną skrócone do odcinka Czechowice-Dziedzice - Cieszyn. Kontynuowana będzie modernizacja stacji Cieszyn: od 23 do 28 marca oraz od 11 maja do 11 czerwca połączenia Českich Dráh na odcinku Cieszyn - Czeski Cieszyn będą wykonywane autobusami.

Na linii S7 Rybnik-Racibórz od 22 do 26 marca ruch jednotorowy będzie prowadzony między stacjami Radlin Obszary a Wodzisław Śląski, co będzie skutkowało zmianami czasu odjazdów niektórych kursów. Podobna sytuacja może też zdarzać się do połowy czerwca między Suminą a Nędzą.

Już 24 lutego o wiosennej korekcie rozkładu jazdy informował państwowy przewoźnik PKP Intercity. W związku z pracami na linii nr 1 na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Będzin część pociągów tej spółki będą jeździła trasą okrężną przez Sosnowiec Południowy (z pominięciem m.in. Sosnowca i Dąbrowy Górniczej).

Będą to: TLK Doker (Katowice - Gdynia), IC Morcinek (Lublin/Kielce - Bielsko-Biała) IC Sztygar (Katowice - Lublin), TLK Chemik (Katowice - Płock), IC Hutnik (Bielsko-Biała - Gdynia), IC Skarbek (Bielsko-Biała - Olsztyn), IC Bolko (Wrocław - Lublin), IC Pilecki (Racibórz - Białystok), TLK Kormoran (Olsztyn - Polanica Zdrój), IC Daszyński (Bielsko-Biała/Zwardoń - Warszawa), IC Silesia (Warszawa - Praga) i EIC Sobieski (Wiedeń - Gdynia).

Od 14 do 20 marca relacje pociągów IC Skarbek i IC Hutnik będą skrócone do Pszczyny, a do i z Bielska-Białej zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa. Między 14 a 16 marca pociąg EIP Gdynia - Bielsko-Biała, a od 14 do 17 marca skład IC Morcinek Kielce - Bielsko-Biała, będą skrócone do Katowic.