Śląskie: Wkrótce można będzie zwiedzać muzeum malarza Juliana Fałata

Krótko po majówce będzie można zwiedzać Fałatówkę, dom malarza Juliana Fałata w Bystrej koło Bielska-Białej. Wicedyrektor bielskiego Muzeum Historycznego Wojciech Glądys poinformował, że trwa już montaż ekspozycji, która została wyprowadzona na czas remontu.

"Wraca do Fałatówki ekspozycja, która była z niej wyprowadzona przed remontem. Ok. 70 proc. jest już ukończone. Po majówce chcielibyśmy wszystko otworzyć, choć może jeszcze nie we wtorek" - powiedział Wojciech Glądys.

Remont w Fałatówce objął dach i elewację. Prace zostały zakończone zimą. Koszt wyniósł 679 tys. zł. Przeprowadziła je firma z Katowic. Na czas remontu ekspozycja została przeniesiona. Muzeum skorzystało z tej okazji i po zakończeniu prac przy dachu, odświeżyło pomieszczenia wewnątrz domu malarza.

"Teraz pozostało nam tylko uporządkowanie otoczenia. Chcielibyśmy przede wszystkim jeszcze w tym roku zagospodarować ogród. To są jednak dość drogie rzeczy i trudno powiedzieć, czy znajdą się na to fundusze" - dodał Wojciech Glądys.

Fałatówka jest częścią bielskiego muzeum. Mieści się w domu zamieszkiwanym przez artystę od 1910 do śmierci w 1929 r. Prezentowana w niej jest poświęcona Julianowi Fałatowi ekspozycja o charakterze biograficzno-artystycznym.

Julian Fałat urodził się w 1853 r. Kształcił się w Krakowie, Zurychu i Monachium. Przebywał w Rzymie i Hiszpanii. Przez kilka lat pracował na dworze cesarza Wilhelma II w Berlinie. Po powrocie do Krakowa został profesorem i wieloletnim rektorem tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych.

Szczególną popularność zyskał jako twórca akwarel. Posługiwał się również techniką olejną i pastelową. Na początku tworzył w konwencji realistycznej, z czasem zbliżył się do impresjonizmu. Malował głównie sceny myśliwskie i zimowe krajobrazy, także widoki architektury, typy ludowe i portrety, a także sceny rodzajowe. Artysta, chory na płuca, przeprowadził się do Bystrej wraz z rodziną w 1910 r. Zmarł w 1929 r.

