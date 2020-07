Śląskie: Wkrótce ruszy remont głównego deptaka w Cieszynie

Cieszyn chce przypomnieć o tramwaju, który niegdyś kursował w mieście. Stworzy szlak turystyczny, który przebiegnie po części dawnej trasy. Pierwszym krokiem ku temu jest remont głównej ulicy na starówce. Miasto podało, że wyłoniło wykonawcę tych prac.

Ul. Głęboka ma ok. 400 m długości i przebiega od głównego placu miasta w bezpośrednie pobliże mostu granicznego z Czechami. To główny deptak miejski. Cieszyński magistrat skłonny jest przeznaczyć na realizację zadania 4,95 mln zł. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę niższą niż limit samorządu i ją wybrano. Ostatecznie Cieszyn zapłaci 4,77 mln zł.

Rzecznik burmistrz Cieszyna Katarzyna Koczwara poinformowała, że umowa z wybranym w przetargu wykonawcą zostanie podpisana w najbliższych dniach. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja przyszłego roku.

Zakres prac obejmie m.in. przebudowę i remont jezdni oraz chodników, rozbudowę i przebudowę infrastruktury podziemnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi, w tym głównie kanalizacji deszczowej, a także przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego. W obrębie pasa drogowego umieszczone zostaną elementy i obiekty małej architektury miejskiej.

Po zakończeniu realizacji zadania powstać mają elementy upamiętniające trasę tramwaju. Zlokalizowane miałyby być po polskiej i czeskiej stronie miasta. W Cieszynie miałaby to być szyna wkomponowana w nawierzchnię. Wyróżnione zostałyby miejsca, w których były przystanki. Przebudowany miałby zostać budynek, który przed wejściem Polski do strefy Schengen zajmowali pogranicznicy. Obecnie szpeci on okolicę. Wyremontowany zostałby też główny rynek miejski.

Koczwara zaznaczyła, że realizacja II etapu po stronie polskiej i czeskiej ostatecznie ustalona zostanie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE. Przewidywany termin realizacji całego projektu został pierwotnie wyznaczony na czerwiec 2022 r.

Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na ok. 24 mln zł.

Trasa tramwajowa powstała w Cieszynie w 1911 r. Liczyła niespełna 1,8 km. Łączyła historyczne centrum miasta z jego zachodnią częścią, położoną za Olzą (obecnie Czeski Cieszyn). Trasa wiodła od dzisiejszej ul. Bielskiej przez Rynek i ul. Głęboką, a następnie przez most na Olzie, główną ulicę współczesnego Czeskiego Cieszyna aż do dworca kolejowego. Linia istniała jeszcze po 1920 r., w którym miasto zostało podzielone miedzy Polskę i Czechosłowację, choć kontrola graniczna uniemożliwiała utrzymanie płynności. Zlikwidowano ją w 1921 r.

Dwa lata temu Cieszyn i Czeski Cieszyn przeanalizowały wspólnie możliwość przywrócenia tramwaju. Badania to wykluczyły. Renata Karpińska z cieszyńskiego magistratu tłumaczyła wówczas, że byłoby to zbyt kosztowne i trudne technicznie. Zdecydowano wówczas, że tramwaje zostaną jednak przypomniane.