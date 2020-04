Śląskie: Wojewoda przekazał promesy na 72 zadania z Funduszu Dróg Samorządowych

Promesy na dofinansowanie 72 spośród wszystkich 104 zadań, jakie w tym roku dostaną w woj. śląskim wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych – przekazał w środę samorządowcom wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W ramach wszystkich 104 zadań w regionie dotacja z FDS w łącznej kwocie 160,8 mln zł ma przełożyć się na prace na 123 km dróg lokalnych. W środę wojewoda i jego zastępcy podczas telekonferencji przekazali "wirtualne czeki" na blisko 134 mln zł.

Z rozesłanej w środę wieczorem informacji biura prasowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że największe przekazane tego dnia środki, w sumie ponad 13,5 mln zł, trafią do powiatu zawierciańskiego oraz leżących w jego obrębie miasta Zawiercie i gminy Ogrodzieniec. 13,4 mln zł trafi do rejonu powiatu cieszyńskiego.

Największe środki przyznane na jedno zadanie otrzyma Jastrzębie-Zdrój. Dotacja 12,7 mln zł wesprze rozbudowę odcinka tamtejszej al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowę wiaduktu. W Jaworznie dzięki 5-milionowemu dofinansowaniu przebudowana zostanie ul. Martyniaków.

Najwięcej inwestycji drogowych w ramach FDS zrealizowanych zostanie w rejonie powiatu kłobuckiego, w gminach: Panki, Krzepice, Przystajń, Opatów, Miedźno i Kłobuck. Otrzymały one środki na realizację w sumie dziewięciu zadań o łącznej wartości prawie 8 mln zł.

W ub. tygodniu premier Mateusz Morawiecki wziął udział wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w konferencji prasowej, podczas której zapowiedział wzmocnienie programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Jak zaznaczył, Fundusz Dróg Samorządowych o wartości ponad 3 mld zł i obejmujący ponad 2 tys. przedsięwzięć, będzie jednym z impulsów stymulowania gospodarki, szczególnie w kontekście epidemii koronawirusa.

Następnie resort infrastruktury informował, że w skali całego kraju, w ramach naboru na ten rok, FDS wesprze 2 297 zadań, w tym 623 powiatowych i 1 674 gminnych. MI wskazało, że planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych.

MI podało, że w woj. śląskim limit na dofinansowanie zadań samorządów to 160,8 mln zł: 91,9 mln zł na zadania powiatowe, 68,9 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 104 zadania: 35 powiatowych i 69 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 123 kilometrów dróg: 70 km powiatowych i 53 km gminnych.

Z opublikowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki zestawienia wynika, że spośród 35 zadań powiatowych, 15 - o łącznej wartości 186,7 mln zł (w tym 93 mln zł z FDS) - to kontynuowane zadania wieloletnie, 15 - o łącznej wartości 63,7 mln zł (w tym 37,9 mln zł z FDS) - to nowe zadania jednoroczne, a 5 - o łącznej wartości 61,8 mln zł (w tym 30,1 mln zł z FDS) - to nowe zadania wieloletnie.

Spośród 69 zadań gminnych, 17 - o łącznej wartości 60,3 mln zł (w tym 35,1 mln zł z FDS) - to kontynuowane zadania wieloletnie, 44 - o łącznej wartości 76,2 mln zł (w tym 47 mln zł z FDS) - to nowe zadania jednoroczne, a 8 - o łącznej wartości 38,6 mln zł (w tym 17,4 mln zł z FDS) - to nowe zadania wieloletnie.

Śląski Urząd Wojewódzki podał też, że na liście zadań powiatowych rezerwowych znalazło się 10 zadań (6 nowych jednorocznych i 4 nowe wieloletnie), a na liście zadań gminnych rezerwowych - 18 zadań (10 nowych jednorocznych i 8 nowych wieloletnich).

W ub. roku ostateczna pula FDS do rozdysponowania w woj. śląskim wynosiła - według danych z maja ub. roku - 292,1 mln zł.