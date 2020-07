Śląskie: Województwo wspiera doradztwo dla firm, koordynowane przez izbę gospodarczą

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) m.in. przy wsparciu finansowym samorządu oferuje przedsiębiorcom z całego woj. śląskiego bezpłatne konsultacje ekspertów w różnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej.

O umowie zakładającej wkład finansowy województwa na poziomie ok. 100 tys. zł w koordynowany już od kilku miesięcy przez RIG projekt Centrum Wsparcia MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw - PAP) przedstawiciele Izby i samorządu mówili podczas poniedziałkowego briefingu w Katowicach.

Izba opisuje projekt Centrum Wsparcia MŚP jako pierwszy w Polsce, który oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje ekspertów w kilku obszarach prowadzenia działalności gospodarczej: doradztwa prawnego, finansowego, marketingowego, restrukturyzacyjnego oraz łączenia firm z potencjalnymi dostawcami.

Dotąd w projekt Centrum Wsparcia MŚP zaangażowały się już finansowo m.in. lokalne samorządy, w tym Katowic, czy też Agencja Rozwoju Przemysłu. W poniedziałek prezes katowickiej RIG Tomasz Zjawiony dziękował zarządowi województwa za "docenienie eksperckości Izby".

"Narzędzia, które stworzyliśmy w Centrum Wsparcia MŚP, są znakomitym uzupełnieniem tego, co robi zarząd województwa, aby wspierać przedsiębiorców" - powiedział Zjawiony, nawiązując do ogłoszonego przez samorząd regionu "Śląski Pakiet dla Gospodarki", zawierającego głównie narzędzia finansowe.

"Narzędzie, które zbudowaliśmy, jest przede wszystkim zbudowane przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. To rozwiązania budowane przez ludzi, których dotykają te problemy na co dzień" - mówił Zjawiony.

"Pomagamy nie tylko w kwestiach finansowych, podatkowych, w wypełnianiu wniosków czy przygotowywaniu przedsiębiorców do realizowania celów gospodarczych w tych czasach, ale przede wszystkim wspieramy w budowaniu firmy, która ma przetrwać trudne chwile, ale również rozwijać się" - zasygnalizował.

Może to być wsparcie w zakresie np. budowy strategii marketingowych czy współpracy międzynarodowej. "W tej chwili wprowadzamy kilka spółek do Izraela, kilka do Szanghaju, do Pakistanu - i to efekty naszej pracy w Centrum Wsparcia, w połączeniu z narzędziami, które przedsiębiorcom daje województwo" - wyjaśnił Zjawiony.

Jak dodał, Centrum Wsparcia MŚP pomogło już kilkuset przedsiębiorcom. "Na pewno kilkudziesięciu z nich miałoby inną sytuację, gdyby nie wsparcie ekspertów, skupionych wokół Izby" - ocenił.

W rozmowie z PAP szef katowickiej RIG uściślił, że urząd marszałkowski zaangażował się w wykupienie przez Izbę zewnętrznych usług doradczych dla firm na poziomie ok. 100 tys. zł. Obecnie w ciągu miesiąca z eksperckich usług, finansowanych przez RIG dzięki takim zewnętrznym dotacjom, korzysta średnio kilkaset firm.

Cały "Śląski Pakiet dla Gospodarki", ogłoszony 6 kwietnia br. i oparty w znacznej mierze o fundusze unijne zarządzane z poziomu województwa, pierwotnie przewidywał kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na "działania wspierające" oraz 20 mln zł na "wejścia kapitałowe".

W połowie maja br. Komisja Europejska zaakceptowała jednak wniosek zarządu woj. śląskiego o zwiększenie o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) puli dotacji kierowanych dla przedsiębiorców, dostępnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego. Ostatecznie pod koniec czerwca zarząd woj. śląskiego ogłosił, że wartość "Śląskiego Pakietu dla Gospodarki" wzrosła z 1 mld zł - o 367 mln zł).