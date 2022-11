Śląskie: Wręczono regionalne nagrody za wydarzenia muzealne 2021 r.

Muzeum w Gliwicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – to tegoroczni laureaci nagród marszałka woj. śląskiego za wydarzenie muzealne 2021 r. Nagrody i wyróżnienia wręczono w czwartek w Katowicach.

Ustanowione w 2006 r. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawane są za osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej. W tym roku 15 muzeów z woj. śląskiego nadesłało 35 zgłoszeń w czterech kategoriach: zgłoszono 13 wystaw, 7 publikacji książkowych, 10 inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne) oraz pięć dokonań z zakresu konserwacji zabytków. Pula nagród w czterech kategoriach wyniosła 40 tys. zł, przyznano też wyróżnienia o charakterze honorowym.

W kategorii wystawy nagrodę otrzymało Muzeum w Gliwicach za wystawę "Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku", która powstała we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Była to pierwsza w historii polskiego muzealnictwa ekspozycja prezentująca twórczość rzeźbiarską artystów działających na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX w. Wśród ponad 50 dzieł znalazły się prace m.in. Thomasa Myrtka, Hannesa Breitenbacha, Kurta Bimlera, Roberta Bednorza, Josefa Limburga, Paula Ondruscha, Waltera Tuckermanna, Petera Lippa, Wilhelma Chludka. Wystawę pomyślano jako zaproszenie do wędrówki po górnośląskich miastach, w których zachowały się modernistyczne realizacje rzeźbiarskie z pierwszej połowy XX wieku.

Wyróżnieniami w tej kategorii uhonorowano Muzeum Hutnictwa w Chorzowie za wystawę stałą "Królestwo żelaza", Muzeum Miejskie w Tychach za wystawę czasową "Księżniczki i dziewczyny" oraz Muzeum Częstochowskie za wystawę "Historia Częstochowy - miasta nad Wartą" (nową ekspozycję stałą w Starym Ratuszu).

W kategorii publikacji książkowych również nagrodzono Muzeum w Gliwicach za publikację "Synagogi na Górnym Śląsku" Bożeny Kubit, Przemysława Nadolskiego i Jerzego Krzysztofa Kosa. To pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia, obejmujące kilkadziesiąt w większości już nieistniejących obiektów w 45 miejscowościach. Wyróżnienia otrzymały: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej za publikację "Zamek w Bielsku. Zarys historyczny" Bogusława Chorążego, Piotra Keniga i Grzegorza Madeja oraz Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację "Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku" według pomysłu, ilustracji, projektu i składu Eweliny Krajewskiej, z tekstem Adrianny Hess.

Nagrodę za konserwację otrzymało Muzeum Górnictwa Węglowego za prace w siedzibie placówki przy zabrzańskiej ul. 3 Maja 19. Była to część szeroko zakrojonego unijnego projektu "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska", w którym prócz kilku obiektów poprzemysłowych, ujęto remont i nadanie nowych funkcji dotychczasowej głównej siedziby muzeum.

Stan budynku dawnego starostwa przy ul. 3 Maja, z efektowną salą witrażową, w którym przechowywano m.in. cenne archiwa, starodruki, klisze i kolekcje malarstwa naiwnego śląskich artystów nieprofesjonalnych, po pożarze z 2011 r. pogarszał się. Bo gruntownym remoncie obiekt zyskał funkcję naukowo-badawczą z biblioteką naukową, magazynami otwartymi i pracowniami muzealnymi. W oparciu o salę witrażową z przylegającymi salami utworzono niewielką część konferencyjną.

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Muzeum Zamkowego w Pszczynie za wymianę pokrycia dachowego z naprawą i konserwacją więźby dachowej oraz odtworzeniem instalacji odgromowej w Pałacyku Myśliwskim w Promnicach.

W kategorii inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa nagrodzono Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za projekt "Sztrykowane, heklowane, biglowane - skarby śląskiej szafy". Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Muzeum w Gliwicach za projekt edukacyjny "Śląsk - 1000 lat burzliwej historii", Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) za projekt "Wakacje z ujkami" oraz "Muzeum w Tarnowskich Górach za projekt "Obchody setnej rocznicy III Powstania Śląskiego: Retrospekcja - Rozegraj Powstanie".

