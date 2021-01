Śląskie: Wsparcie turystyki, młodych czy imigrantów - w projekcie nowego śląskiego RPO

Oddzielne działy dotyczące infrastruktury, turystyki czy wsparcia osób młodych oraz imigrantów – to nowości w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2021-27, względem poprzedniej perspektywy. Około 300 mln euro będzie na drogi i kolej.

W środę zarząd woj. śląskiego zorganizował konferencję prasową, na której jego przedstawiciele m.in. powtórzyli wcześniejsze informacje członków rządu nt. wielkości funduszy dla regionu, przewidzianych w projektowanej Umowie Partnerstwa z Komisją Europejską. Poinformowali też o niektórych szczegółach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego 2021-27.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zaprezentował projekt Umowy Partnerstwa Polski z UE na lata 2021-2027 o wartości 76 mld euro (72,2 mld euro z unijnej polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji). Poinformował o rozpoczęciu konsultacji projektu opublikowanego na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl oraz o serii spotkań z regionami, która potrwa do 22 lutego.

Jako pierwsze, we wtorek, odbyło się spotkanie konsultacyjne z władzami woj. śląskiego. Przed spotkaniem wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podała, że woj. śląskie będzie największym beneficjentem puli przeznaczonej na programy regionalne oraz funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji, nawiązując do kwot 2,365 mld euro z polityki spójności w projektowanym nowym śląskim RPO i 2,066 mld euro w śląskiej puli FST.

"Bardzo cieszymy się z tego podziału, w ramach tego, co rząd wynegocjował w Brukseli" - zadeklarował na środowej konferencji w Katowicach marszałek regionu Jakub Chełstowski. Szacuje, że środki te, według obecnego kursu walut, przekładają się na 19-20 mld zł. Zaznaczył też, że ponieważ wsparcie FST nie obejmuje np. subregionu północnego woj. śląskiego, pod jego kątem zarząd województwa będzie chciał w dalszej kolejności starać się o dodatkowe fundusze do RPO z tzw. kontraktów programowych.

Członkowie zarządu regionu odpowiedzialni za Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny, które zasilają RPO, przedstawili główne ramy projektu tego programu.

Jak mówili, kwota 1,772 mld euro z EFRR zasili osie priorytetowe: Inteligentne Śląskie (badania i rozwój, przedsiębiorcy, promocja gospodarcza), Zielone Śląskie (odnawialne źródła energii, dostosowania do zmian klimatu, zrównoważony transport miejski), Mobilne Śląskie (drogi i koleje), Śląskie dla Mieszkańca (infrastruktura naukowa i edukacyjna, dla dzieci i osób starszych) oraz Śląskie Bliżej Mieszkańca (przestrzenie miejskie i wiejskie, zabytki narzędzie ZIT/RIT i Lokalne Grupy Działania oraz nowość: infrastruktura turystyki). Środki EFRR zasilą również część projektów dot. transformacji regionu.

Środki EFS (593 mln euro) mają natomiast wspierać kwestie: zasobów ludzkich i rynku pracy (m.in. w kontekście wyrównywania szans na rynku pracy, zmniejszania bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości), edukacji i budowania nowych kompetencji (w związku z transformacją regionu), włączenia i integracji społecznej, a także działania na rzecz ochrony zdrowia oraz działania miękkie z zakresu kultury i turystyki. W zakresie EFS nowościami będą: interwencja w środowisku osób młodych (m.in. w kontekście szkolnictwa, w tym zawodowego), pula na deinstytucjonalizację wsparcia społecznego (np. wsparcie pieczy zastępczej) oraz wsparcie imigrantów i ich rodzin (zasilających rynek pracy).

Dyrektor wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego Małgorzata Staś powiedziała PAP, że prace nad nowym śląskim RPO są po etapie spotkań roboczych, m.in. z przedstawicielami KE. Po publikacji projektu Umowy Partnerstwa możliwe będzie dalsze dostosowywanie do niej projektu RPO, a po przyjęciu Umowy - formalne negocjacje.

Dyrektor Staś podkreśliła, że prace nad projektem RPO były ściśle powiązane z tworzeniem przyjętej w październiku ub. roku strategii "Śląskie 2030", noszącej subtytuł "Zielone Śląskie": główne elementy strategii zostały bezpośrednio przeniesione na tzw. osie priorytetowe projektu programu operacyjnego.

Dyrektor zapowiedziała, że woj. śląskie, ze względu na swą specyfikę, będzie chciało przeniesienia w projekcie Umowy Partnerstwa niektórych elementów, jak np. kwestie badań i rozwoju, bioróżnorodności czy środowiskowych, z poziomu krajowego na regionalny. Będzie też sugerowało utrzymanie możliwie szerokiego mechanizmu dotacyjnego przy projektach dotyczących transformacji (KE coraz silniej preferuje mechanizmy dotacyjne). Najprawdopodobniej niemożliwe będzie zwiększenie alokacji na drogi i kolej w RPO - obecnie to ok. 300 mln euro.

We wtorek Jarosińska-Jedynak podała m.in., że w projekcie Umowy Partnerstwa przewidziano - podobnie jak w poprzedniej perspektywie - zarządzanie 60 proc. funduszy z polityki spójności w programach krajowych (znanych z perspektywy 2014-20) i 40 proc. w 16 programach regionalnych. Oznacza to, że do marszałków trafiłoby 28,4 mld euro: ponad 21,3 mld euro od razu, natomiast 7,1 mld euro zostałoby podzielone po uzgodnieniu tzw. kontraktów programowych.

Dodatkowo sześć regionów miałoby korzystać z liczącej 4,4 mld euro puli funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności, na którą złoży się 3,8 mld euro z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz 560 mln euro z polityki spójności (śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie, lubelskie i łódzkie). Dla sześciu regionów przewidziano też wsparcie 2,5 mld euro w programie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie - w części regionalnej, słabiej rozwiniętej).