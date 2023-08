Śląskie: Wstrząs w Bielszowicach zniszczył ok. 120 metrów chodnika

Sobotni wstrząs w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, w wyniku którego jeden górnik zginął, a jeden został bardzo ciężko ranny, zniszczył ok. 120 metrów chodnika tysiąc metrów pod ziemią – wynika z dokonanych w poniedziałek oględzin rejonu wstrząsu.

Ranny górnik ma masywny uraz klatki piersiowej i uraz kręgosłupa, jest leczony w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Pacjent jest w śpiączce farmakologicznej, we wtorek zapadną decyzje o sposobach jego dalszego leczenia. Czterej inni poszkodowani po wstrząsie górnicy zostali już wypisani do domów.

W poniedziałek w rejonie wstrząsu tysiąc metrów pod ziemią odbyła się wizja lokalna z udziałem m.in. przedstawicieli kopalni i nadzoru górniczego. Oględziny trwały kilka godzin. Potwierdzono, że tąpnięcie uszkodziło chodnik na odcinku ok. 120 metrów; doszło m.in. do wypiętrzenia spągu, czyli spodu wyrobiska - podała Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia.

"Okręgowy Urząd Górniczy przygotuje teraz zalecenia dotyczące prac, jakie trzeba wykonać, by przywrócić chodnik do pełnej funkcjonalności. Dopiero po ich wykonaniu będzie można mówić o warunkach wznowienia wydobycia w tym rejonie" - powiedział PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski, przypominając, że obecnie wszelkie prace górnicze są tam wstrzymane.

Ściana wydobywcza 846 w pokładzie 405/2wg znajduje się w partii Borowa w południowej części Ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), odnotowana przez kopalniane czujniki energia sobotniego wstrząsu w tym rejonie wyniosła 6x10 do 6 dżula. Odpowiada to magnitudzie 2,62.

W wyniku wstrząsu zginął 39-letni elektromonter. Na wtorek zaplanowano zleconą przez prokuraturę sekcję zwłok zmarłego. To ósma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim przemyśle wydobywczym, a piąta w kopalniach węgla kamiennego.

Jak wynika ze statystyk WUG, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego i rud miedzi notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych - o magnitudzie powyżej 1,7. Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

W latach 2018-2022, w polskim górnictwie podziemnym (węgla kamiennego oraz rud miedzi) miało miejsce 19 tąpnięć związanych z występowaniem wstrząsów górotworu. W wyniku tych zdarzeń doszło do 23 wypadków śmiertelnych, 3 wypadków ciężkich i 98 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Na Górnym Śląsku najwięcej wstrząsów górniczych rejestrowanych jest w obszarze wzdłuż uskoku kłodnickiego (od Katowic w kierunku Zabrza, po Knurów), w rejonie niecki bytomskiej (obszar Bytomia), w obszarze kopalń rybnickich (rejon Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów) oraz w obszarze kopalń nadwiślańskich. Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii.

Rudzkie kopalnie, gdzie eksploatacja górnicza prowadzona jest od ponad 200 lat, są szczególnie zagrożone tąpaniami. W lipcu 2006 r. w sąsiadującej z Bielszowicami, likwidowanej kopalni Pokój właśnie z powodu tąpnięcia zginęło czterech górników. Specjalna komisja orzekła wówczas, że jego przyczyny były naturalne, związane m.in. z uskokiem tektonicznym i wieloletnią eksploatacją węgla w tym rejonie. Według ekspertów, tamtej tragedii nie dało się uniknąć, bo trudno przewidzieć silne wstrząsy.

Ruch Bielszowice jest narażony na wszystkie typy podziemnych zagrożeń. W lutym 2003 r. kilkunastu górników zostało tam poważnie poparzonych w wyniku zapalenia metanu. W październiku 2009 r. pięciu górników zostało rannych w wyniku wstrząsu górotworu ok. tysiąc metrów pod ziemią. Doznali m.in. złamań rąk i nóg, urazów głowy oraz obrażeń wewnętrznych.

Rok wcześniej w rudzkiej kopalni doszło do serii wypadków, m.in. zerwania lin w kopalnianym szybie oraz kilku innych nieszczęśliwych zdarzeń, w których ucierpieli górnicy. W grudniu 2021 r. w Bielszowicach po silnym wstrząsie i zawale zginął 42-letni górnik, a 31-latek odniósł niezagrażające życiu obrażenia. Akcja ratownicza 780 m pod ziemią trwała wówczas trzy doby.

