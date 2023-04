Śląskie: Wybrano wykonawców koncepcji technicznej velostrad z Katowic do Mysłowic i Sosnowca

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wybrała wykonawców szczegółowych koncepcji technicznych budowy velostrad Katowice – Sosnowiec i Katowice – Mysłowice. Mają to być szybkie, bezkolizyjne drogi rowerowe, mające służyć komunikacji między miastami.

Jak wynika z informacji na platformie zamówień publicznych GZM, jest to częściowe rozstrzygnięcie podzielonego na cztery części przetargu, który zakładał wybór wykonawców koncepcji czterech velostrad.

W informacji GZM dotyczącej otwarcia ofert wskazano, że dwaj oferenci chcieli wykonać dokumentację wszystkich czterech objętych przetargiem velostrad, dwaj natomiast - tylko połączenia Katowic z Mysłowicami i przedłużenia velostrady Katowice - Sosnowiec do Czeladzi, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Budżet całego zamówienia wynosił 2,7 mln zł brutto.

W zawiadomieniu o wynikach postępowania podano, że choć ceny wszystkich złożonych ofert mieściły się w limitach dla poszczególnych połączeń, wybrano najkorzystniejsze oferty tylko w dwóch częściach zamówienia: dla dwóch velostrad.

Spółkę DMK Inżynieria z Rybnika wybrano jako wykonawcę dokumentacji połączenia Katowice - Sosnowiec (velostrada nr 1 - 9,7 km), od katowickich Bulwarów Rawy w okolicy ul. Bankowej, przez tereny na wschód od trasy S86, po centrum Sosnowca przy parku Dietla (cena oferty to 466,8 tys. zł).

Ofertę spółki Collect Consulting z Katowic uznano natomiast za najkorzystniejszą w przypadku przygotowywanego już w Katowicach połączenia z Mysłowicami (velostrada nr 6 - 9,1 km), z Brynowa, obok nieczynnej linii kolejowej wzdłuż doliny Trzech Stawów, przez Giszowiec, wzdłuż ulic: Mysłowickiej i Mikołowskiej, do rejonu ronda Pileckiego, przy osiedlu Ćmok (z ceną 215 tys. zł).

Dla połączeń Katowice - Tychy (velostrada nr 3 - 14 km) oraz przedłużenia velostrady Katowice - Sosnowiec do Czeladzi, Będzina i Dąbrowy Górniczej (velostrada nr 7 - 16,9 km) najkorzystniejszych ofert nie wybrano; wszystkie oferty złożone w tych częściach przetargu zostały odrzucone.

Wybrani wykonawcy będą mieli na przygotowanie koncepcji 10 miesięcy od podpisania umów.

Powstanie velostrad GZM to jedno ze strategicznych działań miast Metropolii. Mają one przede wszystkim pełnić funkcję transportową, czyli zapewnić bezpieczny przejazd rowerami do pracy, szkół, na uczelnie - w jednym mieście lub pomiędzy miastami. Velostrady będą finansowane z budżetu Metropolii i ewentualnych dotacji zewnętrznych.

Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2020 r. Przedstawiciele Metropolii stworzyli koncepcje wielowariantowe i określili wstępne przebiegi, przeprowadzili wizje terenowe, uzgodnienia z instytucjami zajmującymi się lasami, wodami, kolejami, a w końcu - negocjacje z gminami członkowskimi GZM w zakresie formy współpracy.

W maju ub. roku samorządowcy z 11 gmin GZM podpisali porozumienie ws. budowy pierwszych czterech z ośmiu velostrad. W następnych miesiącach podpisywano zgody na pozostałe trasy (wszystkie łącznie mają liczyć ok. 120 km). Z końcem ub. roku Metropolia ogłosiła przetarg na opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej dla czterech pierwszych velostrad, uzgodnionych w majowym porozumieniu.

Rozwiązania, które znajdą się w koncepcjach technicznych, mają być podstawą dla przyszłych projektów m.in. architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu, a w następnym etapie - dla budowy tras. Realizacja koncepcji zakłada też wykonanie wszelkich uzgodnień własnościowych oraz z zarządcami sieci naziemnych, nadziemnych i podziemnych.

Wykonawca dokumentacji przedstawi rozwiązania przejścia tras w punktach newralgicznych i kolizyjnych, jak skrzyżowania z drogami publicznymi, przejścia przez rzeki czy linie kolejowe, a także rozwiązania ryzyk w zakresie geodezyjnym i dysponowania nieruchomościami, urbanistyki oraz planowania przestrzennego.

GZM zapowiedziała już przetarg na wykonanie koncepcji technicznych kolejnych velostrad: Katowice - Siemianowice Śląskie - Chorzów - Bytom - Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry - Bytom oraz Katowice - Sosnowiec - Mysłowice (wzdłuż Przemszy).

