Śląskie: Wydłużony przetarg metropolitalnej grupy zakupowej gazu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi przetarg grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin, które w ub. roku zdecydowały się na zakup paliwa tylko na 2022 r. W postępowaniu z pierwotnym terminem składania ofert 26 września, został on wydłużony – wynika ze środowej informacji władz GZM.

Pod koniec kwietnia br. Metropolia rozpoczęła organizację grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin członkowskich, które w ub. roku w grupie zakupowej kupiły gaz jedynie na 2022 r.; pozostała część gmin skorzystała z opcji dwuletniego zakupu - w latach 2022-23. Przetarg dla grupy "jednorocznej" ruszył z końcem sierpnia br.

"Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na grupę zakupową gazu; termin otwarcia ofert został pierwotnie wyznaczony na 26 września, ale zgodnie ze zgłoszoną aktualizacją danych ten termin ulegnie wydłużeniu" - poinformował podczas środowej sesji zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

W grudniu ub. roku powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie ok. 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu weszły 32 samorządy, jednak część z nich kupiła paliwo gazowe na rok, a niektóre na dwa lata. Łącznie zakupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 - kupią one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupi w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Na zakupy przez dwa lata zdecydowały się: Będzin, Bytom, Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy oraz Zbrosławice.

O zakupie gazu w grupie tylko w 2022 r. zdecydowały: Bobrowniki, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Knurów, Kobiór, Mierzęcice, Psary, Ruda Śląska, Siewierz, Sławków, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wyry i Zabrze.

Na podjęcie przez gminy takich decyzji miała wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie.

Oferta PGNiG Obrót detaliczny miała wartość ok. 84,3 mln zł. W tym cena dwuletniej sprzedaży wyniosła ok. 46,3 mln zł, rocznej natomiast ok. 38 mln zł.

Kwoty te oznaczały wzrost cen za gaz w porównaniu ze stawką dla wcześniejszej grupy zakupowej gazu na lata 2020-2021. W przypadku umowy dwuletniej oznaczało to wzrost o 196,4 proc., a rocznej - 259,5 proc.

O ile w poprzedniej grupie zakupowej na lata 2020-21 stawka wynosiła 8,959 gr/kWh, w przypadku gmin, które zdecydowały się na roczny zakup cena wzrosła do 32,206 gr/kWh, natomiast gminy z umową dwuletnią płacą 26,558 gr/kWh.

W ub. roku Metropolia zorganizowała swój drugi grupowy zakupu gazu. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 r. 25 gmin zakupiło wówczas łącznie 225 GWh gazu, zapewniając jego dostawy dla swoich jednostek, jak szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne. Wartość tego dwuletniego zamówienia wyniosła 38,3 mln zł.

Metropolia organizuje także grupy zakupowe energii elektrycznej. W 2019 r. po raz pierwszy zakupiono energię w ramach grupy liczącej 73 zamawiających. Rok później grupa zwiększyła się do 113 uczestników.

W listopadzie 2021 r. rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Choć najniższa oferta Tauronu o wartości ok. 597,3 mln zł okazała się o ponad 100 mln zł droższa niż budżet, wybrano ją.

GZM koordynuje coraz więcej grup zakupowych. W środę Karolczak podał, że w trwającym od maja br. przetargu metropolitalnej grupy na zakup, najem oraz leasing do 71 pojazdów elektrycznych oraz zakup 59 ładowarek, oferty złożono w 10 na 16 części tego zamówienia. Sześć części postępowania, w których nie spłynęły oferty, już unieważniono.

Ta grupa zakupowa obejmuje gminy z woj. śląskiego oraz pomorskiego, które zamierzają w ten sposób zrealizować wymogi ustawy o elektromobilności.

