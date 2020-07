Śląskie: Wyleczeni z COVID-19 pracownicy JSW będą oddawać osocze

Od poniedziałku wyleczeni z COVID-19 pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) będą mogli oddawać osocze pomocne przy leczeni innych chorych. Adresowaną m.in. do górników akcję pobierania osocza przygotowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Raciborskie centrum podjęło współpracę z lubelską firmą farmaceutyczną w zakresie badań nad wytworzeniem leku na koronawirusa z osocza od ozdrowieńców.

"Wśród górników jest najwięcej osób, które wyzdrowiały, dlatego prosimy o wasze zaangażowanie, które z pewnością przyczyni się do rozwoju medycyny oraz skutecznej walki w przyszłości z tym niezwykle groźnym wirusem" - zaapelowała w środę dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Gizela Kowol.

Pracownicy JSW będą mogli oddawać osocze w raciborskiej siedzibie centrum i w terenowych oddziałach tej instytucji w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i w Wodzisławiu Śląskim po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Szczegółowe informacje w tej sprawie są na stronie internetowej JSW.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które stosuje się w leczeniu chorych na COVID-19. Cenny płyn mogą oddać osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, a następnie potwierdzono ich wyleczenie dwukrotnym ujemnym testem w kierunku SARS-CoV-2. Ochotnicy nie powinni w przeszłości mieć transfuzji krwi i jej składników. Kwalifikowane są osoby w wieku od 18 do 60 lat, które nie mają chorób przewlekłych i nie przyjmują na stałe leków.

"Każdy ozdrowieniec może zgłosić się do oddania osocza. Bardzo proszę o telefoniczne zgłaszanie się do rejestracji, gdzie zostaną zebrane informacje oraz ustalona data i godzina oddania osocza" - poinformowała dyr. Kowol.

W JSW zanotowano najwięcej zakażeń koronawirusem w górnictwie. W miniony weekend liczba osób z potwierdzonym zakażeniem utrzymywała się na niezmienionym poziomie, jednak w poniedziałek potwierdzono 28 nowych przypadków, we wtorek kolejnych 12, a w środę dalszych 20 - z czego 15 w kopalni Borynia, 3 w kopalni Pniówek i 2 w kopalni Budryk.

Od początku epidemii najwięcej w JSW przypadków SARS-CoV-2 wykryto w kopalniach: Pniówek (1607), Zofiówka (1180) i Borynia (495). W kopalni Jastrzębie-Bzie zostało zakażonych 388 osób, w Budryku 309, a w Szczygłowicach - 4. Jak przekazała w środę spółka, już 3027 pracowników to ozdrowieńcy - jest ich o 233 więcej niż we wtorek. To blisko 76 proc. spośród wszystkich 3983 zakażonych od początku epidemii pracowników. W kwarantannie jest obecnie 87 pracowników JSW.

Jeszcze przed rozpoczęciem akcji pobierania osocza, w piątek i sobotę, w jastrzębskim terenowym oddziale centrum prowadzona będzie akcja oddawania krwi. Przedstawiciele raciborskiej placówki wskazują, że w związku z pandemią i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych krew jest obecnie szczególnie potrzebna.

Według środowych danych Ministerstwa Zdrowia w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń - SARS-CoV-2 wykryto u 13 499 osób, 349 z nich zmarło. W regionie wyzdrowiało 9071 osób, czyli blisko 67,2 proc. wszystkich zakażonych.