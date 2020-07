Śląskie: Wypłacono już 480 mln zł postojowego

Ponad 480 mln zł wypłacono dotąd mieszkańcom województwa śląskiego tytułem świadczenia postojowego. Łącznie oddziały ZUS w regionie zrealizowały już 203 tys. wypłat – poinformowała w poniedziałek regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Beata Kopczyńska.

Świadczenie postojowe to jedno z rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Zaraz po zwolnieniu z opłacania składek to najpopularniejsza forma wsparcia finansowego realizowana przez ZUS. Pierwsze wypłaty świadczenia postojowego rozpoczęły się 15 kwietnia. W województwie śląskim zrealizowano już 203 102 przelewów na kwotę przekraczającą 480 mln zł. Świadczenie trafiło do osób prowadzących działalność gospodarczą i tych pracujących na umowach cywilnoprawnych. 6 lipca wypłacono kolejną transzę, która trafiła do ponad 3,6 tys. osób w województwie.

Wciąż można składać wnioski o świadczenie postojowe. Zgodnie z przepisami mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Od 24 czerwca można je składać już tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

O świadczenie mogą starać się przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. "Załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w lipcu, to w czerwcu jego przychód musi być o co najmniej 15 proc. niższy niż w maju" - wyjaśnia Beata Kopczyńska.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek i według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy wypełnić odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK i złożyć go elektronicznie poprzez PUE ZUS. Wniosek ten składa już sam zainteresowany, który oświadcza, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać przekazana na konto nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia.

Świadczenie postojowe co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. "Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Natomiast w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów" - przypomina Beata Kopczyńska.