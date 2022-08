Śląskie: Wyprawka "Dobry start" wypłacona już dla 334 tys. dzieci

Wyprawki w ramach programu "Dobry start" zostały wypłacone dla 334 tys. dzieci z woj. śląskiego. Ich łączna kwota przekroczyła 100 mln zł – wynika z informacji ZUS. "Dobry start" to świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

Jak poinformowała we wtorek regionalna rzeczniczka ZUS w woj. śląskim Beata Kopczyńska, w tym regionie rodzice i opiekunowie złożyli do 11 sierpnia br. przeszło 286 tys. wniosków na blisko 400 tys. dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń w woj. śląskim wyniosła 100,4 mln zł.

"Dobry start" to 300 zł rocznie na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - do 24 lat. Uprawnionych do tego świadczenia jest około 4,4 mln dzieci.

Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w całym kraju ZUS wypłacił w tym roku dotąd ponad 3,28 mln świadczeń na kwotę ponad 983 mln zł. Rodzice złożyli prawie 2,8 mln wniosków, obejmujących ponad 3,9 mln dzieci.

Wniosek o świadczenie "Dobry start" można złożyć tylko drogą elektroniczną. Obsługą procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata pieniędzy następuje wyłącznie na rachunki bankowe.

Osoby składające wnioski o świadczenie (przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), powinny na portalu PUE ZUS znaleźć potrzebne informacje na temat wniosku i jego obsługi, w tym także decyzję przyznającą świadczenie.

Termin złożenia wniosku upływa z końcem listopada. Kto złoży go do końca sierpnia, otrzyma świadczenie do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, pieniądze mają być przelewane w terminie do dwóch kolejnych miesięcy.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia jest przekazywane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Pieniądze są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu pięciu dni roboczych od przyznania świadczenia.

W razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów ma być kierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, umieszczane na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym poinformuje też SMS-owe powiadomienie.

