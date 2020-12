Śląskie: Wyremontowano drogę dojazdową do szpitala w Wilkowicach

Wyremontowana została stroma droga dojazdowa do Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej k. Bielska-Białej. To pierwsza modernizacja od czasu jej budowy w latach 50. XX w. – podała w piątek dyrektor placówki Bożena Capek.

"Prace związane z odnową drogi kosztowały ponad 2,3 mln zł, a pieniądze na ten cel przeznaczył zarząd województwa śląskiego" - powiedziała dyrektor.

Członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała podkreśliła, że bieżący rok w prowadzonym przez urząd marszałkowski wilkowickim szpitalu był rekordowy pod względem inwestycji. "W tym roku urząd przekazał tu prawie 5,5 mln zł. Oprócz drogi to m.in. także cztery parkingi na 70 miejsc oraz schody terenowe, który ułatwią dotarcie do szpitala" - powiedziała Domagała.

Wilkowicki szpital położony jest na zboczu góry Magurka. Podjazd do niego jest stromy. "Ta droga pod względem budowlanym to spory wyczyn. To serpentyna o długości 420 m i szerokości 5 m. Cała nawierzchnia została wymieniona. Jest teraz bezpieczna dla karetek" - powiedziała dyrektor Capek.

Stara droga wykonana była z trylinki. Była dziurawa. Dojazd był utrudniony. Od momentu jej powstania nigdy jej nie remontowano.

Jak zaznaczyła Bożena Capek, nie mniej ważną inwestycją był remont schodów terenowych. On również był gruntowny. Schody otrzymały nową konstrukcję. Są dużo bezpieczniejsze.

W szpitalu w ostatnim czasie wyremontowano również wejście główne, które obejmowało modernizację istniejącego tarasu widokowego dla pacjentów i powstanie nowego. "Jest też nowa winda" - dodała dyrektor.

Wewnątrz budynku wyremontowano sześć łazienek dla osób niepełnosprawnych i klatkę schodową, którą jednocześnie dostosowano do aktualnych wymogów przeciwpożarowych.

"Wzbogaciliśmy się też o nowy sprzęt, który pomaga nam leczyć pacjentów z COVID-19. W szpitalu są 34 łóżka +covidowe+" - powiedziała dyrektor.

Radna wojewódzka Ewa Żak, która zabiegała o sfinansowanie m.in. modernizacji drogi dojazdowej, podkreśliła, że często nazywa się wilkowicką placówkę "szpitalem na peryferiach". "To jest przede wszystkim bardzo dobry szpital, który przyjmował cały czas pacjentów planowych, nie tylko +covidowych+. To bardzo ważne, bo niektóre się +przebranżowiły+ i nie przyjmowały takich pacjentów" - powiedziała.

Izabela Domagała przypomniała, że wilkowicki szpital w listopadzie br. otrzymał nową karetkę do transportu pacjentów. Fundusze pochodziły z budżetu obywatelskiego województwa. Na propozycję jej zakupu padło najwięcej głosów spośród wszystkich projektów. Kosztowała ponad 200 tys. zł.

Wilkowicka placówka posiada siedem oddziałów. Oprócz opieki paliatywnej i wewnętrznego, m.in. także pulmonologiczny, neurologiczny i kardiologiczny.