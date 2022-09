Śląskie: Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego na odcinku do śluzy Rudziniec

Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego na odcinku od zachodniej granicy woj. śląskiego do śluzy Rudziniec wprowadził we wtorek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w związku z kolejnym, obserwowanym tam od soboty pomorem ryb.

Od soboty na tym odcinku (III sekcja) Kanału Gliwickiego wyłowiono już ok. 3 tony śniętych ryb.

Rozporządzenie obowiązuje do 12 września włącznie. Zakaz dotyczy w szczególności: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych - w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami III sekcji Kanału Gliwickiego.

Zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód i prac konserwacyjnych.

Występowania martwych ryb nie odnotowano natomiast na innych odcinkach tej drogi wodnej, na których kontynuowany jest również stały monitoring przez wszystkie służby wojewody, w szczególności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, policję oraz straż pożarną i rybacką.

"Istotna jest tutaj także współpraca z wojewodą opolskim, z którym jestem w stałym kontakcie i spotykamy się podczas wspólnych systematycznych wideokonferencyjnych sztabów kryzysowych. Skoordynowanie działań jest tutaj niezbędne, gdyż Kanał Gliwicki łączy nasze województwa" - podkreślił wojewoda Jarosław Wieczorek, który jest także w kontakcie z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą oraz starostą powiatu gliwickiego.

Wody Polskie w Gliwicach podały we wtorek, że w dalszym ciągu prowadzą działania w III sekcji Kanału Gliwickiego oraz na śluzach Sławięcice i Rudziniec, w związku z występowaniem na tym obszarze od 3 września śniętych ryb. "Są one na bieżąco odławiane przez pracujące w terenie służby Wód Polskich w Gliwicach, Straży Pożarnej i Straży Rybackiej. Ilość śniętych ryb, jaka do tej pory została podjęta z wód tego odcinka Kanału, szacowana jest łącznie na ok. 3 tony" - poinformowały we wtorkowym komunikacie Wody Polskie. Jak dodały, ich odławianie będzie kontynuowane w zależności od sytuacji.

Śnięte ryby - jak podano - zostaną zutylizowane przez Wody Polskie w Gliwicach, które kontynuują także stały, wzmożony monitoring tej drogi wodnej, jak i leżących w jej administracji Odry, ODW i wpływających do nich cieków. Gospodarstwo uczestniczy również w pracach wojewódzkich sztabów kryzysowych.

