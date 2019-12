Śląskie: Zakończono inwestycję na wałach Wisły w Bieruniu

Oczekiwaną przez mieszkańców Bierunia (Śląskie) inwestycję na obwałowaniu Wisły zakończyły Gliwickie Wody Polskie. Lewostronne wały Wisły w dzielnicy Czarnuchowice zmodernizowano i podwyższono, by nie dopuścić do takich zatopień, jak w latach 1997 i 2010.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hofman, prace objęły odcinek wałów od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu ul. Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów za wałami.

Hofman wymieniła, że modernizacja obwałowania - jego podniesienie i uszczelnienie - poprawi bezpieczeństwo terenów chronionych przez lewy wał Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach, szczególnie zagrożonych powodzią, w rejonie ulic: Przyjaźni, Tatarkowej, dr A. Mielęckiego, Promiennej, J. Tyrny, Piekło, Jedwabnej, Równoległej, Przecznica i M. Karłowicza.

"To właśnie mieszkańcy tego terenu mają w pamięci wydarzenia z 1997 r. oraz 2010 r., kiedy wody powodziowe spowodowały dotkliwe szkody dla infrastruktury i dobytku. Pod wodą znalazło się wówczas kilkaset budynków, doszło także do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków" - przypomniała Hofman.

Zmodernizowane i nadbudowane kosztem ponad 4,6 mln zł brutto lewostronne obwałowanie Wisły zabezpiecza obszar ponad 40 km kw.

"Wody Polskie prowadzą sukcesywne działania inwestycyjne na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, które stanowi dla nas priorytet" - powiedział cytowany przez Hofman dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Łukasz Lange.

Szef gliwickiego RZGW podkreślił zaangażowanie w inwestycję przedstawicieli starostwa bieruńsko-lędzińskiego. Zapewnił, że choć nie zamyka ona katalogu potrzeb przeciwpowodziowych gminy, na obszarze swego oddziaływania, na którym mieszka ok. 20 tys. mieszkańców, zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Wody Polskie wskazały, że prace prowadzono w etapach. W 2018 r. przebudowano jeden z przepustów wałowych. Zakończony obecnie kluczowy etap obejmował m.in. zdjęcie części korpusu wału, zagęszczenie jego wierzchniej warstwy, podniesienie korony, uszczelnienie, przebudowę przepustów i wykonanie drogi technologicznej. Prace nie ingerowały w życie wodne rzeki.

Parametry korony wału dostosowano do standaryzowanej szerokości dróg rowerowych: szerokość korony to 4 metry, a ciąg pieszo-jezdny 3 metry. W przyszłości ma to umożliwić wykorzystanie korony wału jako drogi rowerowej. Wiosną zmodernizowane obwałowanie ma porosnąć trawą.