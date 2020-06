Śląskie: Zakończyła się modernizacja odcinka drogi nr 44 w Tychach

Dobiegła końca modernizacja 2,5-kilometrowego odcinka drogi nr 44 w Tychach (Śląskie) - przekazali lokalni samorządowcy. Na tej największej miejskiej inwestycji w ostatnich latach prowadzone są ostatnie odbiory; niedługo kierowcy mają wjechać na ostatnie nowe odcinki.

Przebudowywany odcinek ul. Oświęcimskiej w Tychach (droga nr 44) wraz z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej (przy której mieści się m.in. zakład FCA Poland), jest kolejną po drodze nr 1 ważną inwestycją drogową w tym mieście.

Wartą 90 mln zł umowę na roboty przedstawiciele Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów podpisali ze spółką Eurovia Polska w październiku 2017 r. Prace na długości ok. 2,5 km drogi nr 44 trwały od początku sezonu budowlanego 2018 r.

We wtorek rzeczniczka Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Agnieszka Kijas poinformowała w komunikacie, że dobiegły końca zasadnicze prace. "Jeszcze tylko odbiory i ruch zostanie otwarty" - zasygnalizowała.

Głównym elementem modernizacji jest układ bezkolizyjnego węzła z dwujezdniową estakadą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, na którą skierowano już główny ruch między ul. Oświęcimską i Turyńską. Poniżej, po obu stronach, powstały dwa ronda połączone krótkim odcinkiem pod estakadą.

Ronda te tworzą połączenia z okolicznymi ulicami, m.in. odcinkiem ul. Oświęcimskiej - wiodącym do Bierunia Starego. "Góra nowego węzła, którą biegnie główna nitka trasy, została oddana do użytku końcem 2019 r., a aktualnie kończą się odbiory układu drogowego pod obiektem. Jest to ostatni element przebudowy" - uściśliła Kijas.

Zastrzegła, że po zakończeniu zasadniczej inwestycji przewidziany jest jeszcze demontaż tymczasowego ronda na ul. Turyńskiej, w rejonie fabryki FCA, które obsługiwało ruch w czasie przebudowy. Ponadto prowadzone będą roboty porządkowe, wykończeniowe oraz ostatnie poprawki zlecone w odbiorze. Mają one nie wpływać na płynność ruchu.

Modernizacja ul. Oświęcimskiej (DK 44) od węzła Wartogłowiec (z DK1) do ul. Turyńskiej (wzdłuż fabryki Fiata) nie zakładała znaczącej rozbudowy. Droga nadal ma po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, na wspólnej jezdni. Jej szerokość została jednak ujednolicona do ok. 7 metrów, pojawiły się też chodniki, drogi rowerowe i dwa przejścia podziemne.

Wstępem do przebudowy tyskiego odcinka DK44 była budowa ronda na ul. Oświęcimskiej oraz połączenia z ulicą Serdeczną. Podczas przebudowy m.in. tą drogą wytyczono objazd zamkniętego na czas zasadniczych robót odcinka.

Było to pierwsze przygotowanie do przebudowy obciążonej drogi nr 44, przecinającej miasto w osi wschód-zachód. W połowie 2014 r. zakończyła się prowadzona przez tyski samorząd kompleksowa przebudowa drogi krajowej nr 1 (ul. Beskidzkiej), która udrożniła tranzyt przez Tychy w osi północ-południe (ostatnio wykonywano jeszcze naprawy gwarancyjne).

Tychy rozpoczęły projektowanie inwestycji na drodze nr 44 w 2008 r. Zgoda została wydana w 2012 r. Potem miasto przygotowało wyceniony na ponad 207 mln zł unijny projekt, który na początku br. uzyskał gwarancję 167 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ostateczny koszt przebudowy DK44 wyniósł ok. 132 mln zł, z czego wartość unijnego dofinansowania pokryła 85 proc. W odleglejszych planach Tychy założyły przebudowę całego odcinka drogi nr 44 - od tzw. Górki Mikołowskiej do granicy miasta z Bieruniem.