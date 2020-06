Śląskie: Zarząd województwa przekazał dotacje na ochronę zdrowia w epidemii

Umowy i "czeki" na pierwsze dotacje na doposażenie placówek ochrony zdrowia w woj. śląskim w związku z epidemią przekazali w piątek przedstawiciele zarządu regionu kilkunastu podmiotom. Główna część tych środków to fundusze unijne.

Już w poprzednich tygodniach zdecydowano m.in. o skierowaniu dotacji na infrastrukturę i środki ochrony dla służby zdrowia, pochodzących z przesuniętych innych zadań środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Dotacje finansowane w ramach RPO skierowano ogółem w woj. śląskim do 32 jednostek. 30 z nich to podmioty lecznicze (z czego 22 to szpitale, 5 - pogotowia ratunkowe i 3 - laboratoria), a pozostałe to Fundusz Górnośląski (prowadzący zakupy środków ochrony osobistej dla placówek leczniczych) i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W ramach tego wsparcia m.in. 117,4 mln zł ma trafić na działania związane z infrastrukturą służby zdrowia (w tym 105,1 mln zł z UE i 12,4 mln zł z budżetu państwa; plus 6,2 mln zł wkładu własnego). Do 15 czerwca oceniono wnioski 28 podmiotów na 106,8 mln zł dotacji z RPO.

W piątek władze regionu przekazały w ramach tej puli umowy o dofinansowanie 10 podmiotom. Największa łączna suma wsparcia trafiła do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - na zakupy sprzętu medycznego, ambulansów i sprzętu komputerowego, a także zakupy urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych: (ponad 5,1 mln zł z RPO: blisko 4,6 mln zł ze środków unijnych i ponad 0,5 mln zł z budżetu państwa).

Ponadto umowy o dotacje odebrali w piątek przedstawiciele: Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (łącznie blisko 2,4 mln zł z RPO), Szpitala Powiatowego w Zawierciu (ponad 3,3 mln zł z RPO), Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka (ponad 4,4 mln zł z RPO) i instytutu onkologii w Gliwicach (0,4 mln zł z RPO).

Kolejne umowy dotacji trafiły do Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (blisko 2,1 mln zł z RPO), szpitala MSWiA w Katowicach (ponad 2,3 mln zł z RPO), szpitala w Żywcu (ponad 2,3 mln zł z RPO), Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (niespełna 3,5 mln zł z RPO) oraz szpital miejski nr 4 w Gliwicach (ponad 1,1 mln zł z RPO).

Blisko 78 mln zł z RPO skierowano też na zakupy środków ochrony dla placówek ochrony zdrowia (w tym 66,3 mln zł z UE i 11,7 mln zł z budżetu państwa).

Niezależnie urząd marszałkowski własnymi środkami zasila swój program wsparcia dla szpitali powiatowych - jednostkowo do 800 tys. zł - których nie objęły dotacje na walkę z koronawirusem z RPO. W piątek przedstawiciele samorządu wojewódzkiego przekazali siedem "czeków" w ramach tej inicjatywy.

"Czeki" te otrzymały: Szpital nr 2 w Mysłowicach (602 tys. zł), Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie (160 tys. zł), szpital w Świętochłowicach (800 tys. zł), Szpital Murcki w Katowicach (674 tys. zł), Szpital Powiatowy w Pszczynie (608 tys. zł), Piekarskie Centrum Medyczne (672 tys. zł) oraz Szpital Miejski w Siemianowicach (800 tys. zł).

Ponadto w ramach środków budżetu województwa zapewniono m.in. dotacje na zakupy sprzętu oraz modernizację pomieszczeń i instalacji dla placówek prowadzonych przez samorząd wojewódzki - łącznie 13,74 mln zł. Woj. śląskie przekazało też ze swego budżetu blisko 360 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej na potrzeby podmiotów leczniczych.

Osobną kategorię pomocy stanowi "Śląski pakiet dla mieszkańca" - z łączną deklarowaną pulą 111,1 mln zł. To zakupy środków ochrony osobistej dla 26 szpitali, kosztem 65 mln zł (w tym 55 mln zł z przesunięć w RPO), a także wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13,1 mln zł) oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (3,8 mln zł). W ten "pakiet" włączono też finansowany w programie operacyjnym POWER, warty 29 mln zł projekt wsparcia kadr domów opieki społecznej w regionie (dodatkowe etaty i płace).