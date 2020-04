Śląskie: Zburzono zabytkową wieżę basenu w Wiśle; zastąpi ją nowa

Zabytkowa wieża do skoków na miejskim kąpielisku w Wiśle została wyburzona. Była w tak złym stanie, że nie można jej było uratować. Wkrótce wzniesiona zostanie nowa wieża – poinformował w poniedziałek rzecznik Tadeusz Papierzyński z wiślańskiego magistratu.

"Zabytkowa wieża początkowo miała być zachowana i odrestaurowana. W trakcie prac okazało się, że obiekt jest w tak złym stanie, że w grę wchodzi wyłącznie jego rozbiórka. W porozumieniu z konserwatorem zabytków opracowana została koncepcja budowy nowej wieży, która będzie mocno nawiązywała do tej historycznej. Miłośnicy skoków z wysokości nadal będą więc mogli szlifować umiejętności na wiślańskim kąpielisku" - powiedział Papierzyński.

Wieża posiadała trzy platformy - na wysokości 3, 5 i 10 m.

Basen miejski, nazywany w Wiśle parkiem kąpielowym, powstał w 1932 r. W ostatnich latach był nieczynny. Popadł w ruinę. Samorząd postanowił go zrewitalizować. Koszt inwestycji to ok. 20 mln zł. Spółka komunalna Baseny Wisła w 2018 r. zaciągnęła na ten cel kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego spłata nastąpi w ciągu 15 lat.

Park kąpielowy w centrum beskidzkiego kurortu ze względu na zabytkowy charakter po rewitalizacji zachowa oryginalny wygląd. Przede wszystkim pozostanie basen o wielkości 50 na 50 m z trzema różnymi poziomami głębokości wody. Powstanie m.in. też nowy pawilon z kinem letnim i usługami.

Wisła wyznaczyła planowany termin otwarcia na czerwiec br. "Gorąco wierzę, że termin oddania do użytku, mimo aktualnej sytuacji (epidemicznej - PAP), nie ulegnie przesunięciu. Można by się tylko zastanowić, na ile zasadne jest otwieranie kąpieliska w momencie, kiedy obowiązywał będzie zakaz z jego korzystania" - powiedział burmistrz Wisły Tomasz Bujok.