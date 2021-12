Śląskie: ZDW: w I kw. 2022 przetargi na drogę Imielin-Chełm Śl. i obwodnicę Sośnicowic

W I kwartale 2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamierza ogłosić przetargi na przebudowę odcinka drogi nr 934 między Imielinem i Chełmem Śląskim, a także na budowę obwodnicy Sośnicowic jako nowego przebiegu drogi nr 408.

Inwestycje te uzyskały ostatnio rządowe wsparcie.

Jak poinformował PAP we wtorek dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, w przypadku tych dwóch projektów ZDW dysponuje już pełną dokumentacją z zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej, nie ma zatem przeszkód, aby je realizować. Dwie kolejne obwodnice z rządowymi dotacjami będące w gestii Zarządu, Koniecpola i Raciborza (zachodnia), muszą zostać zaprojektowane.

Pod koniec października br. rozdysponowano środki Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jedna z największych w Polsce dotacji - 152 mln zł - ma wesprzeć modernizację fragmentu drogi nr 934, łączącej Mysłowice z Bieruniem.

Chodzi o odcinek liczącej ogółem 18 km drogi nr 934 pomiędzy Imielinem i Chełmem Śląskim. To zniszczony obecnie fragment lokalnej arterii, ważnej m.in. dla komunikacji między drogą ekspresową S1 oraz drogami krajowymi 79 i 44. ZDW zaprojektował jego przebudowę pod kątem środków unijnych perspektywy 2014-20, których jednak nie wystarczyło na ten cel.

W ostatnią środę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała natomiast, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) zostanie dofinansowanych 51 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich - premier przyznał na ten cel niemal 2,4 mld zł dofinansowania.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć sześć jest z woj. śląskiego: trasa N-S w Rudzie Śląskiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli (DW925 - jako obwodnica północnych dzielnic miasta), budowa obwodnicy Sośnicowic (DW408 i DW919), północno-zachodnia obwodnica Raciborza (DW935), obwodnica centrum Zabrza z przebudową ul. Hagera (DW921), obwodnica Koziegłów (DW789) i dokończenie południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935.

Część z tych przedsięwzięć zrealizują miasta na prawach powiatu, zarządzające na swoim terenie m.in. drogami wojewódzkimi (Ruda Śląska, Zabrze, Rybnik). Pozostałe inwestycje przeprowadzi katowicki ZDW. Dyrektor Tabor powiedział w czwartek PAP, że spośród nich gotowa już jest dokumentacja dla obwodnicy Sośnicowic, która również powstała pod kątem funduszy unijnych 2014-20.

Jak wynika z informacji powiatu gliwickiego, obwodnica Sośnicowic zastąpiłaby obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 408 (wiodąc na północ od miasta) i zapewniła nowy układ komunikacyjny dla przejęcia głównie ruchu pojazdów ciężarowych jadących drogami wojewódzkimi nr 408 i 919 i innymi w kierunku Gliwic czy Kędzierzyna-Koźla.

Z planów udostępnionych przez gliwickie starostwo wynika, że obwodnica rozpoczynałaby się na węźle Gliwice Ostropa autostrady A4, a następnie wiodła na północny-zachód wzdłuż autostrady, omijała Łany Wielkie, i skręcając na zachód, a potem na południe wzdłuż granicy lasów, prowadziła do skrzyżowania z DW408, ostatecznie łącząc się z DW919 za Trachami. Obecnie cały ruch DW408 odbywa się przez sośnicowicki rynek.

Obwodnice Raciborza (zachodnia) oraz Koziegłów muszą zostać zaprojektowane (według dyrektora Tabora to perspektywa ok. dwóch lat). Zgodnie z obecną koncepcją raciborskiego samorządu, tamtejsza obwodnica zachodnia ma łączyć miejscowość Rudnik na drodze krajowej nr 45, gdzie obecnie kończą się prace nad wschodnią obwodnicą miasta, z Żerdzinami na drodze wojewódzkiej nr 416.

Tabor zapewnił o gotowości ZDW do realizacji kolejnych zadań - wraz z zapewnieniem ich finansowania. "Mamy dużo projektów, które były przygotowane do Regionalnego Programu Operacyjnego, na które nie starczyło środków, w związku z czym każde dodatkowe środki, które otrzymamy, jesteśmy w dosyć szybki sposób w stanie spożytkować na przebudowy istniejących dróg" - zadeklarował dyrektor.

Podkreślił, że ogółem ZDW ma ok. 20 projektów z zezwoleniami na realizację inwestycji, na razie jednak trudno określić, które z nich mogłyby być ewentualnie współfinansowane funduszami unijnymi nowej perspektywy. "To będzie zależało od Regionalnego Programu Transportowego; on jest w tej chwili opracowywany" - wskazał.

"W tej perspektywie finansowej będą inne zasady naboru, niż w poprzedniej. W związku z tym, nie można przesądzić, że to będzie to, co my mamy i chcemy. To w Regionalnym Programie Transportowym będą wskazane priorytety - i my się do nich dostosujemy" - uściślił dyrektor katowickiego ZDW.

