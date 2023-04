Śląskie: ZDW zamawia przebudowę 24 km drogi wojewódzkiej nr 925

Przebudowę 24 km drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy Rudy Śląskiej po granicę Rybnika zamawia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Inwestycja powinna zostać zrealizowana przez jednego wykonawcę w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy.

Droga wojewódzka nr 925 łączy Bytom i Rybnik. Na terenie Bytomia, sąsiedniej Rudy Śląskiej oraz Rybnika jej zarządcami są lokalne samorządy - jako miasta na prawach powiatu. Cały pozostały przebieg - 24 km m.in. na terenie miejscowości Bujaków, Orzesze, Bełk, Stanowice i Przegędza - jest w zarządzie katowickiego ZDW.

Jak wynika z informacji na platformie zamówień Zarządu, trwający przetarg dotyczy "kompleksowej przebudowy drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych (…) parametrów technicznych".

"Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś" - wskazano w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zawarto w nim też zastrzeżenie braku podziału zamówienia na części - całość musi zrealizować jeden wykonawca. Na realizację inwestycji ZDW przewidział 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

Obecny termin składania ofert w przetargu to 26 kwietnia br. Kryteriami oceny ofert będą: w 60 proc. cena, w 20 proc. wydłużenie okresu gwarancji z 60 do 96 miesięcy oraz w 20 proc. deklarowana jakość wykonania podbudowy drogi (według wartości wtórnego modułu odkształcenia podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej).

Zachodnia część inwestycji na DW925 to jedna z głównych tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A1 - krótsza dla podróżujących w kierunku Gliwic, Katowic i większości pozostałych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Drugie takie połączenie to zasadnicza część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - zbudowana przez miasto za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zamówił wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DW925 na długości 23,8 km, między granicami miast Rybnik i Ruda Śląska, pod kątem środków unijnych perspektywy finansowej 2014-20. W przyjętym w grudniu ub. roku budżecie regionu jest to największa jego inwestycja drogowa w 2023 r. - z planem w wysokości 248,3 mln zł, bez wykorzystania funduszy europejskich.

Na terenie Rybnika (jako miasta na prawach powiatu) 3,5-kilometrowy odcinek ul. Mikołowskiej, jako fragment DW925, czeka na gruntowną przebudowę od kilku lat. Pod względem technicznym miasto jest przygotowane; problemem pozostają finanse: szacunkowy koszt rozbudowy drogi, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, to kilkadziesiąt milionów złotych.

Kwota ta wynika z zakresu projektu, który przewiduje, prócz dwóch nowych obiektów mostowych, rozbudowę drogi i skrzyżowania ulic Mikołowskiej, Wielopolskiej i Stawowej. Stąd miasto prowadzi prace etapami. W 2021 r. ul. Mikołowska została kosztem blisko 900 tys. zł doraźnie wyasfaltowana od skrzyżowania z ul. Sosnową do granicy miasta.

W styczniu br. miasto rozpoczęło wartą ponad 23 mln zł inwestycję zakładającą budowę w ciągu DW925 nowego mostu nad rzeką Ruda i nowego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolei piaskowej. Do przedsięwzięcia Rybnik zdobył rządowe dofinansowanie. Prace te uzupełniają przewidzianą przez samorząd województwa przebudowę DW925 poza granicami Rybnika - do granicy Rudy Śląskiej.

Na ul. Mikołowskiej w granicach miasta powstają nowy most nad Rudą o długości 18 m i szerokości ponad 16,5 m oraz nowy wiadukt drogowy nad dawną linią kolejową kolei piaskowej o długości 33,4 m i szerokość ponad 16,5 m. Częścią obu obiektów będzie chodnik o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m. Most i wiadukt będą oświetlone, powstanie też nowa kanalizacja deszczowa.

W trakcie budowy wiaduktu nad torami zachowany został przejazd ul. Mikołowską (służy temu tymczasowy obiekt, umożliwiający ruch pojazdów i pieszych). Budowa mostu nad Rudą wiąże się z koniecznością korzystania z objazdów. Termin zakończenia prac budowlanych na terenie miasta przewidziany jest na drugą połowę października 2023 r.

W Rudzie Śląskiej od ponad dekady powstaje Trasa N-S, która docelowo ma dać nowy przebieg DW925 na odcinku od rejonu granicy z Bytomiem do węzła z autostradą A4.

