Śląskie: Zgoda KE ws. przekierowania środków RPO na walkę z koronawirusem

Komisja Europejska zgodziła się w środę na przekierowanie części środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 na działania związane z epidemią koronawirusa – podało w czwartek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego tego regionu.

Jak wynika z informacji służb marszałka, chodzi o zmianę przeznaczenia 75 mln euro, czyli ponad 320 mln zł, pod kątem m.in. doposażenia szpitali oraz wsparcia firm z regionu.

"Z uwagi na konieczność podjęcia działań ułatwiających wykorzystanie funduszy europejskich na walkę z Covid-19 oraz łagodzenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę zarząd województwa przystąpił do pilnych zmian RPO WSL 2014-2020. 8 kwietnia br. zarząd województwa uchwalił zmiany w Programie i przekazał je do Komisji Europejskiej, która w tym samym dniu wydała decyzję o akceptacji zmian w dokumencie" - napisano w informacji urzędu.

Jak ocenił cytowany marszałek Jakub Chełstowski, środki unijne pozwolą zminimalizować skutki związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.

W informacji nie podano, z których części śląskiego RPO ujęto funduszy. Wskazano, że ich zwiększenie dotyczy tzw. osi priorytetowych: rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna (zwiększenie o 23,7 mln euro), włączenie społeczne (o 14,9 mln euro) oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (o 33 mln euro).

Urzędnicy marszałka uściślili, że zmiany te pozwoliły na dalsze decyzje zarządu województwa, m.in. o przyjęciu listy 26 szpitali, które w trybie nadzwyczajnym otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będą to dotacje do zaopatrzenia w sprzęt niezbędny, aby nieść pomoc pacjentom dotkniętym epidemią - na poziomie ok. 95 proc. kosztów kwalifikowalnych. Łączna wartość tego dofinansowania ma wynieść ok. 117,5 mln zł, w tym ponad 12 mln zł wkładu z budżetu państwa.

Środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego, również przekazywane w trybie nadzwyczajnym, wesprą zakupy na rzecz placówek ochrony zdrowia: środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych, a także testów i odczynników do badania próbek. Te zadania uzyskają 100 proc. wsparcia - o łącznej wartości ok. 88 mln zł (w tym 11,7 mln zł wkładu z budżetu państwa).

Urząd marszałkowski zapewnił, że zakres projektów został uzgodniony z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Metodologia doboru placówek, które otrzymają dotacje, uwzględniała podmioty realizujące kluczowe zadania z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19, a także zostały postawione decyzją wojewody w stan podwyższonej gotowości.

Zmiany w śląskim RPO pozwoliły również na przekierowane środków dla przedsiębiorców - w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych. Według zapowiedzi urzędu m.in. w najbliższych dniach, w ramach tzw. działania dotyczącego innowacji w sektorze MŚP, zarząd województwa zaplanował dodatkowy nabór projektów z budżetem ponad 76 mln zł.

Celem tego naboru ma być przede wszystkim utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy oraz utrzymanie konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wspierane mają być też inwestycje służące zwiększaniu konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy.

Nabór ten - możliwy dzięki zmianom w RPO - będzie jednym z elementów "śląskiego pakietu dla gospodarki", opracowanego przez regionalny samorząd. Cały pakiet, w znacznej mierze oparty fundusze unijne zarządzane z poziomu województwa, ma przewidywać kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na "działania wspierające" oraz 20 mln zł na "wejścia kapitałowe".