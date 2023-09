Śląskie: Zgromadzenie Metropolii przyjęło uchwałę ws. finansowania komunikacji w 2023 r.

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęło w środę uchwałę ws. ustalenia tzw. części zmiennej składki gmin członkowskich na 2024 r. Część ta, z której finansowana jest głównie komunikacja miejska, w 2024 r. ma wynieść np. dla Katowic 232,7 mln zł a dla Sosnowca 113,9 mln zł.

Z przyjętej w środę uchwały wynika, że łącznie składka zmienna wszystkich 41 gmin członkowskich przekroczy 1,026 mld zł, w tym na komunikację miejską niespełna 1,025 mld zł, a na obsługę przystanków w zainteresowanych, niektórych gminach - ok. 1,5 mln zł.

Za uchwałą, zawierającą najnowsze wyliczenie części zmiennej składki członków GZM, oddano 27 głosów, przeciw jeden (Siemianowice Śląskie); pięcioro członków Metropolii wstrzymało się od głosu - Katowice, Lędziny, Mierzęcice, Psary i Świętochłowice.

Uchwała przewiduje m.in. składkę dla Katowic na poziomie 232,7 mln zł, dla Sosnowca 113,9 mln zł, dla Tychów 52,5 mln zł czy dla Gliwic 50,5 mln zł.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze części zmiennej składki, opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia organizuje komunikację miejską poprzez swoją jednostkę budżetową: Zarząd Transportu Metropolitalnego, który jest jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce.

Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

W tegorocznym budżecie GZM założono pierwotnie wpływy z usług, przede wszystkim sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, na poziomie 285,9 mln zł.

Kluczowy punkt wydatków budżetu - 1,584 mld zł - trafia na wydatki bieżące związane z organizacją komunikacji miejskiej na terenie Metropolii. Wieloletnia prognoza finansowa uściśla m.in., że wśród wydatków na 2023 r. finansowanie realizacji przewozów tramwajowych mieści się w limicie kwoty 446,2 mln zł, trolejbusowych - w limicie 17,8 mln zł i autobusowych - w limicie 809,9 mln zł.

Kwota 209,1 mln zł, finansowana bezpośrednio przez Metropolię, a nie ze składek gmin, ma finansować tzw. autobusowe linii metropolitalne, czyli uruchamiane od paru lat połączenia autobusowe, które w perspektywie wdrażania projektu Kolei Metropolitalnej mają być dopełnieniem połączeń kolejowych: do czasu osiągnięcia w nich równych i częstych taktów.

W latach 2017-22 praca eksploatacyjna organizowana przez Zarząd Transportu Metropolitalnego wzrosła o 27 proc. - w dużej mierze dzięki uruchomieniu metrolinii. 23 wrześnie uruchomiono ostatnią z zaplanowanych 32 metrolinii - nr M21 z Bytomia przez Rudę Śląską do węzła przesiadkowego na skraju Mikołowa.