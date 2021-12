Śląskie: Zmiany w komunikacji ZTM w okresie świąteczno-noworocznym

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wprowadza na okres świąteczno-noworoczny działający na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Zmiany obejmują łącznie kilkadziesiąt linii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Jak poinformował rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, od 24 grudnia do 7 stycznia będą obowiązywały liczne zmiany w rozkładach jazdy. Z najważniejszych z nich w wigilijny piątek tramwaje, autobusy i trolejbusy będą kursowały zgodnie z rozkładami ważnymi w soboty, przy czym od ok. godz. 16. połączenia będą realizowane z coraz mniejszą częstotliwością. Po 18. jeździły będą jedynie niektóre linie tramwajowe. W piątek zawieszone są tramwaje nr: 23, 42, 46, autobusy: 142, 935, 1N oraz trolejbusy C i D.

W nocy z 24 na 25 grudnia zawieszone zostaną dwa kursy trolejbusowej linii A. Wszystkie linie autobusowe i tramwajowe, których kursy rozpoczną się przed północą, pojadą według rozkładów jazdy ważnych w wigilię. Po północy linie 60N, 194N, 692N i 840N pojadą zgodnie z rozkładami przygotowywanymi na święta szczególne lub na Boże Narodzenie.

25 i 26 grudnia (I i II dzień świąt) oraz 1 stycznia (Nowy Rok) na zdecydowanej większości linii obowiązywać mają rozkłady jazdy na niedziele i święta. Zawieszona zostanie linia tramwajowa 38 i autobusowe m.in. 2A, 26, 61 71, 88, 90, 116, 140, 142. Część linii tramwajowych, m.in. 5, 6, 11, 14, 17 i autobusowych, m.in. 3, 5, 34, 35, 616, 671, pojedzie zgodnie z rozkładami ważnymi w święta szczególne.

Między świętami a Sylwestrem pasażerowie będą mogli korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów kursujących tak, jak w dni robocze nieszkolne i niewakacyjne.

W Sylwestra autobusy, tramwaje i trolejbusy w większości będą jeździły zgodnie z rozkładami ważnymi w soboty. Zawieszona zostanie linia tramwajowa 23, linie autobusowe 142, 935, 1N oraz linie trolejbusowe C i D (i niektóre kursy linii A). Od godz. 18. kursy będą realizowane z coraz mniejszą częstotliwością. Po 20. kursowały będą tramwaje, które skomunikują poszczególne miasta i dzielnice.

W noc sylwestrową pojazdy, które rozpoczną kursy jeszcze przed północą, pojadą zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w Sylwestra. Linie 12, 60N, 194N, 692N, 840N, 905N i 906N, które na drogi wyjadą już w 2022 r., mają jeździć zgodnie z rozkładami jazdy ważnymi w święta szczególne lub Nowy Rok.

W Nowy Rok zdecydowana większość linii pojedzie zgodnie z rozkładami, które zazwyczaj obowiązują w niedzielę i święta. Linia tramwajowa 38 i niektóre autobusowe, m.in. 26, 88, 116, 142, 154, 662, 721, 750 i 954, będą zawieszone. W pierwszy dzień 2022 r. ponad 70 linii autobusowych ma kursować według rozkładów ważnych w święta szczególne.

Między Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli, czyli od 3 do 5 stycznia oraz 7 stycznia, wszystkie linie wyruszą zgodnie z rozkładami jazdy przygotowanymi na dni robocze nieszkolne/niewakacyjne. 6 stycznia zawieszone będą linie 232, 250, 515, 750 i 1N, a pozostałe będą realizowały kursy według rozkładów obowiązujących w niedziele i święta.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

