Śląskie: Zmiany w komunikacji ZTM w okresie Wielkanocy

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wprowadza na okres Wielkanocy działający na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Obejmą one blisko 100 linii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Jak poinformował rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, już w Wielki Czwartek i Wielki Piątek (a także wtorek po Poniedziałku Wielkanocnym), choć będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze, na liniach, na których obowiązują różne rodzaje rozkładów, należy sugerować się wariantem nieszkolnym lub niewakacyjnym.

8 kwietnia (w Wielką Sobotę) będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w soboty. Na liniach 26, 137, 232 i 750 będą wyjątki: wcześniejsze zakończenie kursowania lub pomijanie przystanków na terenie centrów handlowych (w godzinach popołudniowych).

9 kwietnia (w Niedzielę Wielkanocną) i 10 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) ważne będą rozkłady na niedzielę i święta przy czym planowane jest zawieszenie niektórych linii autobusowych (26, 61, 71, 88, 90, 116, 140, 142, 200, 220, 230, 232, 250, 610, 662, 676, 687, 688, 693, 694, 721, 722, 750, 830, 835 i 959) i tramwajowej (23).

Linie tramwajowe: 5, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 35, 36, 37, 49 i 62 oraz autobusowe: 3, 5, 6, 8, 12, 17, 32, 34, 35, 41, 42, 46, 47, 51, 55, 58, 59, 64, 85, 87, 91, 100, 106, 109, 115, 130, 134, 153, 160, 160S, 180, 186, 191, 193, 194, 223, 231, 259, 260, 292, 296, 297, 600, 614, 615, 616, 617, 671, 689, 692, 695, 699, 723, 739, 743, 780, 791, 807, 840, 910, 913, 930, 937, 973, 998, A4, M15, M28, M104, T-9, T-10, T-26, T-38 będą kursowały wg rozkładów specjalnych oznaczonych jako święta szczególne.

Linie autobusowe 52, 73 i 137 będą kursowały wg rozkładów jazdy na niedziele niehandlowe i święta (poza wakacjami).

Zarząd Transportu Metropolitalnego przypomina, że tego rodzaju zmiany wdraża kilka razy w ciągu roku - w święta oraz w długie weekendy. W tych okresach jest mniej pasażerów, więc zmniejszenie częstotliwości połączeń ma uzasadnienie ekonomicznie. Podobnych zmian należy spodziewać się w majówkę (Boże Ciało).

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie świątecznym dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce: komunikaty. ZTM zachęca pasażerów, którzy planują korzystać z połączeń w okresie świątecznym do tego, aby przed wyjściem z domu na przystanek zapoznali się z dokładnymi informacjami (możliwe są odstępstwa od podanych reguł).

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

