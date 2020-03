Śląskie: Zmniejszony ruch na drogowych przejściach granicznych

Ruch na drogowych przejściach granicznych na terenie woj. śląskiego, w tym na autostradzie A1 w Gorzyczkach, był w sobotę mniejszy niż w poprzednich dniach – oceniła rzeczniczka komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Katarzyna Walczak.

"Dzisiaj jest już zaobserwowany mniejszy ruch niż wczoraj. Czyli te osoby, które pewnie chciały przyjechać, wrócić do Polski, wracały już wczoraj, w nocy i dzisiaj. Dzisiaj po południu już widać, że tych osób jest coraz mniej" - poinformowała PAP mjr Walczak.

Jak przypomniała, już od poniedziałku m.in. na przejściach, które od północy z soboty na niedzielę pozostaną na razie do 24 marca jedynymi możliwymi miejscami przekroczenia granicy państwowej, trwa tymczasowa kontrola sanitarna - z ustawionymi doraźnie punktami kontroli sanitarnej.

"Teraz następuje tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej, zatem też nie będziemy niczego budowali na stałe. Granica będzie zabezpieczona fizycznie - drogi będą zablokowane przy pomocy pojazdów, będą stawiane zapory" - wyjaśniła mjr Walczak. "Już przy punktach kontroli sanitarnej mieliśmy pojazdy, kontenery, namioty; teraz będziemy mieli dodatkowe schengenbusy" - dodała.

"Będą nas wspierali policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Transportu Drogowego, czyli służby, które już teraz są zaangażowane w punkty kontroli sanitarnej" - wskazała rzeczniczka śląskiego oddziału SG. Dodała, że straż pożarna nadal będzie dokonywała pomiaru temperatury, Straż Graniczna będzie prowadziła kontrolę graniczną.

"Każda osoba, która przyjedzie w miejsce, gdzie od jutra będzie zamknięta granica, będzie kierowana na miejsca prowadzenia kontroli granicznej, np. na autostradzie A1 w Gorzyczkach będzie tak, jak jest już teraz, od poniedziałku - dodatkowo będą tylko ustawione znaki drogowe z napisem +Kontrola Graniczna+" - zapowiedziała mjr Walczak.

"Będzie najpierw pomiar temperatury, rozdawanie kart lokalizacyjnych i oczywiście kierowanie na kwarantannę domową" - wskazała. Zasygnalizowała, że służba będzie planowana zgodnie z natężeniem ruchu - np. w sobotę po południu na autostradowym przejściu w Gorzyczkach pracowało kilkanaścioro funkcjonariuszy SG.

W obszarze działania śląskiego oddziału SG wyznaczonych zostało pięć miejsc, w których będzie można przekraczać granicę państwową. Na terenie woj. śląskiego będzie to przejście piesze na Moście Przyjaźni w Cieszynie, a także przejścia drogowe w Cieszynie (trasa S52), Gorzyczkach (A1), Chałupkach (DK78), a na terenie woj. opolskiego - przejście drogowe w Trzebinie (DK41).

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z 13 marca br., na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby - po zgodzie komendanta głównego SG.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel polski zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, i kierowcy transportu kołowego - np. autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę.

W woj. śląskim są to też np. polscy pracownicy czeskich kopalń - przekraczający granicę pracownicy będą musieli mieć dokument potwierdzający zatrudnienie. "Takie osoby też będą wjeżdżały do Polski, będą miały mierzoną temperaturę, ale nie będą kierowane do kwarantanny domowej" - przypomniała mjr Walczak.

Zgodnie z sobotnią informacją katowickiego oddziału GDDKiA, rozesłaną w związku z przywróceniem kontroli granicznej, wprowadzane w miejscach kontroli zmiany w organizacji ruchu będą polegały na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu, z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.

GDDKiA zaznaczyła, że na czas prowadzenia kontroli granicznej na autostradzie A1 zjazd z autostrady będzie możliwy dopiero na węźle Mszana. Wyjazd w kierunku na północ na węźle Gorzyce nie będzie możliwy. Przejście w Zwardoniu, w ciągu trasy S1, na granicy Polski i Słowacji, zostanie do odwołania zamknięte.