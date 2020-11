Śląskie: ZTM chce niemal podwoić liczbę kontrolerów biletów

Blisko dwukrotne zwiększenie liczby kontrolerów biletów komunikacji miejskiej planuje w przyszłym roku działający na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Organizator poinformował w poniedziałek o rozpoczętej pod tym kątem rekrutacji 50 osób.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja, mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu, skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

Metropolia w coraz szerszym zakresie koordynuje zadania związane z organizacją komunikacji miejskiej, poprzez swój Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). W tym roku, wraz z łagodzeniem części obostrzeń związanych z pierwszą falą epidemii koronawirusa Zarząd m.in. deklarował, że kontrole biletów będą prowadzone intensywniej, niż wcześniej.

Jak podał w poniedziałek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, obecnie organizator transportu poszukuje 50 osób na stanowisko referenta w wydziale kontroli biletów. Chodzi o kontrolerów, których głównymi zadaniami będą sprawdzanie podróżnym biletów, nakładanie opłat dodatkowych (czyli mandatów) oraz kontrolowanie jakości usług przewozowych.

"Jesteśmy pod wieloma względami największym organizatorem transportu w Polsce. Świadczymy usługi w 56 gminach i zapewniamy przejazdy na ok. 450 liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych. Niemal podwajając liczbę kontrolerów chcemy zintensyfikować nasze działania w tych pojazdach. Szczególnie uwzględnione zostaną obrzeża sieci komunikacyjnej" - zaznaczył Wawrzaszek.

Pod kątem przyspieszenia kontroli ZTM informował w połowie br. o wyposażeniu kontrolerów w nowe urządzenia, nazywane "kontrolerkami". Prócz obsługi płatności zbliżeniowych, umożliwiają one m.in. drukowanie protokołów opłat dodatkowych, kontrolę legitymacji niepełnosprawnych poprzez odczyt kodów QR i sprawdzanie informacji o biletach oczekujących na zakodowanie na Śląskich Kartach Usług Publicznych. Ogółem zamówiono 170 takich urządzeń.

ZTM akcentuje, że chce zwiększać liczbę nie tylko kontroli, ale też ściąganych należności za jazdę bez ważnego biletu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od stycznia 2019 r. do końca kwietnia br. do windykacji skierowano 260 tys. mandatów. Wysłano 20 tys. 345 ostrzeżeń o możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Długów, do sądów trafiło ponad 4 tys. pozwów, a komornicy wszczęli niemal 3 tys. egzekucji.

Zarząd przypomina, że jeśli pasażer nie zapłacił w ciągu roku dwóch opłat dodatkowych za jazdę bez biletu i po raz trzeci podróżuje bez niego, popełnia wykroczenie z art. 121 kodeksu wykroczeń, tzw. szalbierstwo. W 2019 r. ZTM skierował 835 zawiadomień o popełnieniu tego wykroczenia, a do końca kwietnia br., mimo epidemii koronawirusa - 452 zawiadomienia.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 12 miast z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

Jak podano podczas ostatniej, październikowej sesji Zgromadzenia GZM, w tym roku, w związku ze zmniejszeniem frekwencji w efekcie pandemii, w ciągu dziewięciu miesięcy br. dochody ZTM z biletów były niższe od planowanych o ponad 62,7 mln zł (czyli o 38,7 proc.).

Przed ponownym zaostrzeniem ograniczeń w październiku br. z miesiąca na miesiąc ubytek przychodów w stosunku do planu zmniejszał się - we wrześniu było to 20 proc. mniej, wobec aż 84 proc. w kwietniu, 74,4 proc. w maju oraz ok. 35-40 proc. w czerwcu, lipcu i sierpniu.