Śląskie: ZTM likwiduje sieć Punktów Obsługi Klienta

Działającą dotąd w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sieć 40 Punktów Obsługi Klienta systemu Śląskiej Karty Usług Publicznej (ŚKUP) zlikwiduje tamtejszy Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Funkcjonalności punktów mają zostać przeniesione m.in. do internetu.

Sieć Punktów Obsługi Klienta ŚKUP przygotował w poprzednich latach mBank, obsługujący płatności w ramach systemu ŚKUP. Zlokalizowano je, biorąc pod uwagę łatwość dostępu, m.in. w centrach miast czy centrach handlowych. W punktach tych można było m.in. złożyć wniosek o spersonalizowaną kartę ŚKUP, odebrać ją, odblokować oraz zwrócić czy składać reklamacje.

Początkowo punkty te były jedynym miejscem wydawania kart ŚKUP. Wraz z rozwojem epidemii w ub. roku ZTM umożliwił płatną dostawę zamawianych kart do domów, a także bezpłatną - w Punktach Obsługi Pasażera ZTM. W czwartek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek poinformował, że od 22 marca sieć 40 Punktów Obsługi Klienta zakończy działalność.

Wawrzaszek zapewnił, że sprawy kierowane dotąd do Punktów Obsługi Klienta ŚKUP, związane z obsługą kart systemu, będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. "Zauważamy, że pasażerowie wolą i coraz chętniej korzystają z właśnie takich rozwiązań. Nie dziwi nas to, bo tak jest szybciej, wygodniej i bezpieczniej, szczególnie w czasach pandemii" - zaznaczył rzecznik.

Uściślił, że zamówione do 6 marca br. karty ŚKUP będzie można odbierać w Punktach Obsługi Klienta do 20 marca. 22 marca karty nieodebrane z Punktów Obsługi Klienta zostaną przekazane do Punktów Obsługi Pasażera. Karty zamówione po 6 marca będzie można nadal zamawiać z przesyłką do domu przez Portal Klienta lub odbierać w Punktach Obsługi Pasażera.

"Najważniejsze funkcje POK, czyli m.in. doładowanie karty, złożenie wniosku czy reklamacji, będzie można załatwić przez Portal Klienta, aplikację Mobilny ŚKUP lub w automatach biletowych" - wskazał Wawrzaszek.

"Zdajemy sobie sprawę, że choć trendy digitalizacji są powszechne i większość pasażerów przestawi się na kanały zdalne, to część użytkowników preferuje kontakt z żywym człowiekiem. Dla nich pozostaje do dyspozycji sieć stacjonarnej sprzedaży biletów elektronicznych składająca się blisko z 800 punktów. Ponadto cały czas funkcjonuje 10 Punktów Obsługi Pasażera" - przypomniał rzecznik.

Śląska Karta Usług Publicznych pozostaje obecnie jedynym nośnikiem informacji np. o zakupionych na terenie ZTM biletach okresowych czy przysługujących pasażerom ulgach. Od dawna trwają przymiarki do jej modernizacji; chodzi także o integrację systemu z innymi środkami transportu, np. rowerami miejskimi.

Z końcem grudnia ub. roku Metropolia ogłosiła przetarg na wykonanie modyfikacji ŚKUP, czyli prac, dzięki którym dotychczasowy system - zamówiony przez poprzedników obecnego ZTM i wprowadzony z opóźnieniem już jako przestarzały - ma działać online, bez potrzeby używania kart. Podstawą nowego rozwiązania ma być mobilna aplikacja. GZM szacuje, że po pozytywnie zakończonym przetargu, prace potrwają około półtora roku.

Nie czekając na ich efekt ZTM wiosną ub. roku wprowadził aplikację "Mobilny ŚKUP", aby doraźnie ułatwić korzystanie z przestarzałego i niefunkcjonalnego rozwiązania. W kontekście pandemii narzędzie umożliwiło szybkie kodowanie na karcie biletów i zasileń pieniądza elektronicznego kupowanych na Portalu Klienta ŚKUP przy użyciu własnego smartfona z funkcją płatności zbliżeniowych.

Od początku tego roku aplikacja "Mobilny ŚKUP" zyskała funkcjonalność sprzedaży biletów. Można w niej kupić m.in. bilety na różne okresy czasu i jednorazowe. Wcześniej, poprzez dostępne na rynku zewnętrzne aplikacje, można było kupić tylko bilety jednorazowe ZTM. Z aplikacji mogą korzystać na razie tylko posiadacze kart ŚKUP.

GZM zapowiedziała ponadto ostatnio zapewnienie obsługi kart płatniczych w pojazdach ZTM szybciej, niż powstanie nowa wersja systemu ŚKUP.

Umowę na dostarczenie i wdrożenie systemu ŚKUP KZK poprzedni główny organizator komunikacji miejskiej w regionie podpisał z konsorcjum Asseco Poland (obecnie Asseco Data Systems) i BRE Banku (obecnie mBank) w styczniu 2012 r. Finansowany m.in. unijnymi środkami system miał zacząć działać w 2013 r. Wdrażany stopniowo w drugiej połowie 2015 r., ruszył w listopadzie 2015 r.