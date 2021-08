Śląskie: ZTM ogranicza kursy – wobec niedoborów kierowców

Kursy wybranych linii komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ograniczył lub zawiesił tamtejszy Zarząd Transportu Metropolitalnego – w związku z niedoborami kierowców, głównie u samorządowych przewoźników. ZTM uważa, że sytuację poprawi nowa formuła zamawiania przewozów.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów (przewoźników), obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

Jak przekazał we wtorek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, organizator komunikacji miejskiej w ostatnich dniach odnotowuje przypadki konieczności odwołania niektórych kursów. Najczęściej sytuacje te dotyczą dwóch spośród tamtejszych największych operatorów komunikacji miejskiej: należących do samorządów miast Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Katowicach oraz Tychach.

"Zdajemy sobie sprawę z wagi i uciążliwości tej sytuacji, dlatego natychmiast zwróciliśmy się do zarządów spółek m.in. z wnioskiem o podjęcie pilnych działań naprawczych" - zapewnił Wawrzaszek. "Powodem tych tymczasowych trudności, skutkujących anulowaniem niektórych przejazdów, jest sytuacja kadrowa przewoźników" - dodał.

Wskazał, że ZTM stara się minimalizować ryzyko nagłego odwoływania kursów dwutorowo: rozwiązaniami doraźnymi, możliwymi do wprowadzenia natychmiast, a także systemowymi, które w przyszłości podniosą elastyczność organizacji przewozów.

Wśród rozwiązań doraźnych ZTM wprowadza zmiany, na które pozwalają postanowienia umów, zawartych jeszcze przez poprzednich organizatorów transportu. Oznacza to dotąd zmiany w rozkładach jazdy (weszły w życie 13 sierpnia br.) polegające na zawieszeniu dwóch linii i przeorganizowaniu trzech innych (w dwóch wypadkach chodzi o zmniejszenie liczby kursów, w trzecim - o objęcie równoległą do zawieszanej linią większej liczby przystanków).

Jako rozwiązanie systemowe Wawrzaszek wskazał na ogłoszony pod koniec lipca br. przetarg na obsługę w ciągu ośmiu lat połączeń komunikacyjnych przez ponad 300 autobusów miejskich. Jakzaznaczył, po rozstrzygnięciu przetargu na zwiększy się elastyczność i możliwość szybszej reakcji w sytuacjach, gdy konieczne będzie pilne znalezienie zastępstw wśród kierowców lub zwiększenie częstotliwości kursowania, jak np. w czasie twardych lockdownów.

Przetarg wprowadza bowiem nową formułę zamawiania przewozów na terenie GZM - po raz pierwszy zamówiony zostanie pakiet kilometrów, a nie obsługa poszczególnych linii autobusowych.

"Teraz pojazdy zastępcze lub zastępstwo wśród kierowców mogą być szukane tylko w ramach jednej firmy, która obsługuje konkretną linię autobusową. Odpowiadają za to przewoźnicy, z którymi ZTM ma podpisane umowy, a które w wielu przypadkach były zawierane jeszcze przez poprzednich organizatorów komunikacji miejskiej. Wtedy zamawiana była obsługa konkretnych linii" - przypomniał Warzaszek.

"Poprzez zastosowanie nowych rozwiązań (…), będziemy mogli w sytuacjach nagłych zlecić obsługę kursów w obrębie jednej linii więcej niż jednemu przewoźnikowi. Oznacza to, że gdy jeden przewoźnik z różnych powodów nie będzie w stanie zapewnić pełnej obsługi rozkładu jazdy, wówczas będzie mógł zostać wzmocniony zasobami innej firmy, która takie moce będzie posiadać" - dodał rzecznik ZTM.

Jak jednak wynikało z sygnałów przedstawicieli GZM, trwający przetarg został ogłoszony przede wszystkim pod kątem dotychczasowych prywatnych przewoźników.

Na przełomie 2020 r. i 2021 r. członkowie zgromadzenia GZM zgodzili się bowiem, aby Metropolia objęła udziały największych PKM-ów w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Dzięki temu, podobnie jak w przypadku należącego w całości do Metropolii PKM Świerklaniec, spółki te mają dostawać zlecenia w formule in-house, z pominięciem przetargów. Trwający przetarg ma obejmować pozostałe przewozy.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Od maja br. uruchamiane są stopniowo finansowane bezpośrednio przez GZM tzw. linie metropolitalne, które mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

