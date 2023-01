Śląskie: ZTM uruchomi 14 stycznia pierwszą linię z Bobrownik i Psar do Dąbrowy Górniczej

Nową linię autobusową M103 uruchomi od soboty 14 stycznia br. Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), organizujący komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie to pierwsze regularne połączenie ZTM gmin Bobrowniki i Psary z Dąbrową Górniczą.

Jak przekazał we wtorek Łukasz Zych z wydziału prasowego GZM, linia będzie kursowała przez cały tydzień, z częstotliwością co 60 minut. Początek jej trasy w Dąbrowie Górniczej umieszczono na nowym przystanku autobusowym Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP - w wykańczanym właśnie w rejonie głównego dąbrowskiego dworca centrum przesiadkowym.

Na terenie Dąbrowy Górniczej linia będzie kursowała nową drogą łączącą ulice: Kościuszki i Robotniczą. Zatrzymają się w rejonie Parku Zielona i obsłużą dzielnicę Marianki. W gminie Psary minibusy będą zatrzymywać się w Preczowie, Sarnowie, Psarach i Strzyżowicach. W gminie Bobrowniki końcowy będzie przystanek Dobieszowice Skrzyżowanie.

Linię M103 będą obsługiwały dwa minibusy. Jak potwierdził PAP rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, będzie to pierwsza metrolinia minibusowa. Zadaniem metrolinii jest zapewnienie szybszych niż dotąd, częstszych i wygodniejszych połączeń mieszkańcom Metropolii. Ich uruchamianie ZTM rozpoczął w maju 2021 r. Docelowo wszystkich ma być 32; linia M103 będzie 26. z nich.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne (metrolinie) mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

W kontekście systemu linii metropolitalnych przedstawiciele GZM wskazują, że głównym ich celem jest utworzenie Kolei Metropolitalnej, która ma stanowić trzon transportu publicznego w regionie. Dlatego metrolinie - oznaczane literą M i liczbą - są traktowane nie jako konkurencja, lecz dopełnienie połączeń kolejowych, do czasu osiągnięcia w połączeniach kolejowych równych i częstych taktów.

Metrolinie obsługiwane mają być pojazdami o wysokim standardzie i niskiej emisji spalin. Koszt przejazdu jest standardowy, jak dla pozostałych połączeń, zgodnie z taryfą.

Autobusy linii metropolitalnych w ciągu roku w dni robocze mają realizować ponad 500 tys. połączeń, a w soboty oraz w niedziele i święta ok. 80 tys. kursów. Oznacza to dołączenie do systemu transportu publicznego w GZM ok. 2,1 tys. kursów dziennie w dni robocze, pracy przewozowej na poziomie 18,5 mln wozokilometrów. Nakłady na metrolinie w tegorocznym budżecie GZM wynoszą 209,1 mln zł.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

