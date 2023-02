Śląskie: ZTM uruchomi 25 lutego linię M25 Czeladź - Katowice

Nową linię autobusową M25 uruchomi od soboty 25 lutego br. Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), organizujący komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie to szybkie połączenie Czeladzi i Siemianowic Śląskich z Katowicami.

Jak wynika z informacji na stronach ZTM, linia M25 będzie kursowała przez cały tydzień, w dni robocze oraz wolne co 60 min., zapewniając przejazd między Czeladzią i Siemianowicami Śląskimi oraz Katowicami w krótszym czasie, niż oferują to dotychczasowe połączenia (ok. 30-35 min.).

Autobusy linii M25 będą wyjeżdżały z dworca przesiadkowego przy pętli tramwajowej w Czeladzi, zatrzymają się w tym mieście na przystanku Stare Miasto, potem pojadą drogą krajową nr 94, obsługując tereny inwestycyjne w siemianowickiej dzielnicy Bańgów, zatrzymają się w centrum Siemianowic Śląskich, a potem przy katowickim Placu Alfreda, na Wełnowcu i na kilku przystankach w centrum - docierając przez Plac Wolności na dworzec autobusowy przy ul. Sądowej.

Wraz z uruchomieniem linii M25 wprowadzi korekty rozkładów jazdy linii autobusowych 27, 34, 160S, 299, 814, 903N i M103 - kursujących przede wszystkim na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, m.in. w przypadku linii 27 (relacji Katowice-Siemianowice Śl.-Czeladź-Będzin-Dąbrowa Górnicza-Huta Katowice) będzie to korekta godzin kursowania, dostosowująca je do kursów nowej metrolinii.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne (metrolinie) mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

Zadaniem metrolinii jest zapewnienie szybszych niż dotąd, częstszych i wygodniejszych połączeń mieszkańcom Metropolii. Ich uruchamianie ZTM rozpoczął w maju 2021 r. Docelowo wszystkich ma być 32; nowa linia będzie 27. z nich.

W kontekście systemu linii metropolitalnych przedstawiciele GZM wskazują, że głównym ich celem jest utworzenie Kolei Metropolitalnej, która ma stanowić trzon transportu publicznego w regionie. Dlatego metrolinie - oznaczane literą M i liczbą - są traktowane nie jako konkurencja, lecz dopełnienie połączeń kolejowych, do czasu osiągnięcia w połączeniach kolejowych równych i częstych taktów.

Metrolinie obsługiwane mają być pojazdami o wysokim standardzie i niskiej emisji spalin. Koszt przejazdu jest standardowy, jak dla pozostałych połączeń, zgodnie z taryfą.

Autobusy linii metropolitalnych w ciągu roku w dni robocze mają realizować ponad 500 tys. połączeń, a w soboty oraz w niedziele i święta ok. 80 tys. kursów. Oznacza to dołączenie do systemu transportu publicznego w GZM ok. 2,1 tys. kursów dziennie w dni robocze, pracy przewozowej na poziomie 18,5 mln wozokilometrów. Nakłady na metrolinie w tegorocznym budżecie GZM wynoszą 209,1 mln zł.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

