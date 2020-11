Śląskie: ZTM zamawia 48 nowych biletomatów

Przetarg na zakup 48 nowych biletomatów ogłosił działający na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Nowe urządzenia uzupełnią sieć działających już 123 biletomatów w 24 gminach.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, zamawiane biletomaty - obok sprzedaży biletów - mają też informować: na ekranach mają być wyświetlane m.in. komunikaty o bieżącym ruchu autobusów i tramwajów.

Funkcjonujący od 2014 r. system automatów biletowych obejmuje obecnie 123 urządzenia zainstalowane na terenie 24 gmin. Zgodnie z planem za około rok ma być ich w sumie 171 - w ok. 40 gminach.

"Dostępność komunikacji miejskiej to nie tylko bliskość przystanków oraz częstotliwość połączeń. To także rozwinięty system sprzedaży biletów. Wiemy, jak ważne dla naszych pasażerów są zróżnicowane możliwości zakupu biletów" - zaznaczył cytowany przez Wawrzaszka zastępca dyrektora ZTM ds. handlowych Andrzej Stangret.

"Automaty biletowe będziemy instalować w miejscach o dużej frekwencji podróżnych, np. w centrach miast lub na dużych osiedlach mieszkaniowych oraz centrach przesiadkowych. Obszar, na jakim świadczymy usługi jest ogromny. To ok. 2,5 tys. km kw. Zdajemy sobie sprawę z potrzeb, stąd stale rozwijamy system dystrybucji biletów" - zapewnił Stangret.

ZTM spodziewa się, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w grudniu. Następnie w ciągu 10 miesięcy urządzenia mają zostać zainstalowane na obszarze Metropolii. Do co najmniej trzech gmin trafi więcej niż jedno urządzenie. W Łaziskach Górnych i Siewierzu zamontowane zostaną po 2 automaty, a w Sosnowcu - 4.

"To efekt porozumienia z włodarzami tych miast, którzy zdecydowali się na zakup dodatkowych biletomatów. Satysfakcję z inwestycji z pewnością odczują mieszkańcy Tarnowskich Gór, którzy niejednokrotnie wskazywali, że na miejscowym dworcu autobusowym takie urządzenie powinno się znaleźć. ZTM dziś potwierdza, że ta lokalizacja została uwzględniona" - zadeklarował Wawrzaszek.

Podstawowymi funkcjami automatów będą sprzedaż biletów papierowych i elektronicznych oraz wydawanie kart ŚKUP i ich zasilanie. Podróżni będą też mogli na nich odczytać komunikaty dotyczące zaplanowanych zmian w organizacji ruchu oraz wyświetlane w czasie rzeczywistym informacje o bieżącym funkcjonowaniu komunikacji. "To jest nowość" - wskazał rzecznik ZTM.

W przetargu uwzględniono tzw. prawo opcji - ZTM będzie mógł zdecydować o zakupie kolejnych 24 urządzeń ZTM do końca 2023 r. Wśród kryteriów wyboru oferty - obok ceny, pracochłonności zmian w oprogramowaniu automatów i jasności głównego ekranu automatu - uwzględniono termin dostawy i montaż automatów.

Pod koniec października br. ZTM testowo uruchomił pierwsze nowe solarne automaty biletowe. Urządzenia stanęły przy przystanku Tarnowskie Góry Bytomska, w Mikołowie przy przystanku Plac 750-lecia oraz przy przystanku Bieruń Plac Autobusowy. Docelowo automaty te znajdą się też w gminach Gierałtowice, Lędziny, Łaziska Górne, Psary, Sośnicowice, Świerklaniec i Zbrosławice.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 12 miast z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

Jak podano podczas ostatniej, październikowej sesji Zgromadzenia GZM, w tym roku, w związku ze zmniejszeniem frekwencji w efekcie pandemii, w ciągu dziewięciu miesięcy br. dochody ZTM z biletów były niższe od planowanych o ponad 62,7 mln zł (czyli o 38,7 proc.).

Przed ponownym zaostrzeniem ograniczeń w październiku br. z miesiąca na miesiąc ubytek przychodów w stosunku do planu zmniejszał się - we wrześniu było to 20 proc. mniej, wobec aż 84 proc. w kwietniu, 74,4 proc. w maju oraz ok. 35-40 proc. w czerwcu, lipcu i sierpniu.