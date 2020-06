Śląskie: ZUS wypłacił już 335 mln zł postojowego

171 tys. świadczeń postojowych na łączną sumę 335 mln zł wypłacił dotychczas ZUS w woj. śląskim. Ten rodzaj wsparcia ma zrekompensować przedsiębiorcom i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne spadek przychodów w związku z pandemią.

W skali kraju wypłacono dotąd 2,9 mld zł.

Od połowy kwietnia ZUS wypłaca na rachunki bankowe pieniądze w ramach świadczenia postojowego. Niektórzy otrzymali je już po raz trzeci. "Jesteśmy w czołówce wśród regionów w Polsce, jeśli chodzi o liczbę uprawnionych i kwoty wypłaty, zaraz po województwie mazowieckim, w którym do tej pory zrealizowano 240 tys. wypłat" - poinformowała w piątek regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego Beata Kopczyńska.

Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Świadczenie przyznawane jest na wniosek i według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone maksymalnie trzy razy.

Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk - RSP-CK lub RSP-DK, wskazując, że nasza sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać przekazana na konto nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. "Osoby, które złożyły wniosek o postojowe albo o zwolnienie z opłacenia składek mogą teraz sprawdzić status swojego wniosku na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy wskazówki, jak w prosty sposób ustalić, co się z nim dzieje" - dodała rzeczniczka.

Firmy w ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek. Do 10 czerwca Oddziały ZUS w województwie śląskim taką formą pomocy objęły już ponad 200 tys. przedsiębiorców na kwotę ponad 903 mln zł. W całym kraju kwota zwolnienia przekroczyła 7,5 mld zł.

Firmy mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek tylko do końca czerwca. Zwolnienia dotyczą trzech miesięcy: marca, kwietnia i maja. Do 30 czerwca muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami są zwolnione z ich składania.