Śląskie: Związkowcy przekazali środki antybakteryjne dla kopalni Bobrek

Kilkanaście tysięcy sztuk środków antybakteryjnych trafiło w czwartek do bytomskiej kopalni Bobrek, należącej do spółki Węglokoks Kraj. Przekazane przez związkowców z Solidarności żele i mydła mają pomóc w utrzymaniu reżimu sanitarnego wśród pracowników.

"Pomoc nadeszła w najlepszym z możliwych momentów i w najbardziej oczekiwanej formie, ponieważ na mapie Śląska nadal znajduje się najwięcej czerwonych punktów, obrazujących skalę zakażeń wśród mieszkańców" - skomentował prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek, podkreślając, że to nie kopalnie są dziś miejscem zakażeń.

Wiosną tego roku kopalnia Bobrek należała do zakładów najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa, a następie była pierwszą kopalnią, gdzie wszyscy zakażeni górnicy - w sumie ok. 590 osób - wyzdrowieli i wrócili do pracy. Jesienna fala zachorowań nie jest już dla kopalni tak dotkliwa - w poszczególnych tygodniach choruje od kilku do kilkunastu pracowników (w miniony poniedziałek zakażonych było łącznie 12 górników; żaden nie wymagał hospitalizacji), a zakład pracuje bez zakłóceń.

Przedstawiciele Węglokoksu Kraj podkreślają, że utrzymywanie zaostrzonych procedur sanitarnych i prowadzenie profilaktyki w zatrudniającym ok. 2,5 tys. osób zakładzie wymaga m.in. stałej dostępności odpowiednich materiałów, służących zarówno do systematycznego odkażania wszystkich newralgicznych miejsc kopalni, jak i płynów dezynfekujących i antybakteryjnych, a także środków ochrony osobistej dla pracowników - stąd każda darowizna przyjmowana jest z wdzięcznością.

W czwartek do kopalni dotarło 12 tys. żeli antybakteryjnych do rąk oraz niespełna 2,5 tys. mydeł, które trafią do pracowników spółki. Wartą blisko 60 tys. zł darowiznę przekazał Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Związkowcy otrzymali środki od międzynarodowego koncernu kosmetycznego Saraya, a jedną z osób aktywnie zaangażowanych w ich pozyskanie był należący do śląsko-dąbrowskiej Solidarności mistrz bokserski Damian Jonak.

"W sytuacji szybkiego rozprzestrzeniania się koronowirusa w trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy panujących w kopalniach, pomoc udzielona tej branży ma wielkie znaczenie" - ocenił w czwartek szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Solidarności Jarosław Grzesik.

Jak poinformowała górnicza Solidarność, firma Saraya Poland przekazała dotąd związkowcom tysiące sztuk środków czystości (głównie płynnych mydeł antybakteryjnych w półlitrowych dozownikach i żeli antybakteryjnych w mniejszych tubach) w ramach programu "Pomoc górnikom w walce z COVID-19". Za pośrednictwem "S" trafiają one nie tylko do kopalń największych górniczych spółek, ale także do szkół z kilku regionów, którym patronuje Solidarność lub legendarny kapelan związku, ks. Jerzy Popiełuszko.