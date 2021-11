Związkowcy popierają zmniejszenie opodatkowania energii

Przewidziane w rządowej tarczy antyinflacyjnej zmniejszenie opodatkowania energii jest realizacją postulatu śląsko-dąbrowskiej Solidarności; szkoda jednak, że nie został on zrealizowany w całości - skomentował w czwartek lider regionalnej "S" Dominik Kolorz.

Prezentując tarczę antyinflacyjną pan premier przyznał nam rację. Dobrze, że rząd w końcu nas posłuchał - powiedział Dominik Kolorz.

Niestety, jest też łyżka dziegciu w tej beczce miodu. VAT na energię ma zostać obniżony tylko na trzy miesiące - my proponowaliśmy bezterminową obniżkę - dodał.

Nic przecież nie wskazuje na to, że za kwartał kryzys energetyczny w Europie się skończy i prąd stanieje - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawili w czwartek pakiet obniżek podatków i danin, które mają złagodzić skutki wzrostu inflacji - tzw. tarczę antyinflacyjną. Głównymi elementami programu są obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz obniżka podatku od sprzedaży detalicznej paliw, obniżka VAT na gaz oraz VAT i akcyzy na energię elektryczną.

"Prezentując tarczę antyinflacyjną pan premier przyznał nam rację. Dobrze, że rząd w końcu nas posłuchał. Niestety, jest też łyżka dziegciu w tej beczce miodu. VAT na energię ma zostać obniżony tylko na trzy miesiące - my proponowaliśmy bezterminową obniżkę. Nic przecież nie wskazuje na to, że za kwartał kryzys energetyczny w Europie się skończy i prąd stanieje" - powiedział w czwartek Dominik Kolorz.

W ramach tarczy antyinflacyjnej na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na gaz zostanie obniżona do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.). Gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza zostanie obniżona do minimum UE. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na energię elektryczną zostanie obniżona do 5 proc. (z obecnych 23 proc.).

Postulat obniżenia opodatkowania energii został zgłoszony w stanowisku przyjętym 14 października przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. W adresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego dokumencie związkowcy wskazali wówczas, że stawka VAT na energię elektryczną należy w Polsce do najwyższych w UE. Ocenili też, że obniżka opodatkowania będzie rozwiązaniem znacznie lepszym, niż jakiekolwiek rekompensaty za wzrost cen prądu.

Prezentując w czwartek tarczę antyinflacyjną, szef rządu zapowiedział również działania na rzecz zmiany systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, które są częścią polityki klimatycznej Unii Europejskiej. "Będę zgłaszał ten postulat na najbliższej Radzie Europejskiej" - mówił premier podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wniosek dotyczący reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 również był zawarty w październikowym stanowisku delegatów śląsko-dąbrowskiej "S". "Od początku 2018 roku cena pozwolenia na emisję jednej tony CO2 wzrosła z 8 euro do ponad 60 (...). Obecnie postulowana przez nas głęboka rewizja polityki klimatyczno-energetycznej UE staje się absolutną koniecznością" - czytamy w dokumencie skierowanym w październiku do Mateusza Morawieckiego.

W ocenie Dominika Kolorza, "po wielu miesiącach uległości wobec szaleństw unijnej polityki klimatycznej, rząd wreszcie zaczyna się budzić".

"Najwyższy czas. Po raz kolejny okazuje się, że to my, związkowcy, mieliśmy rację. W działaniach na rzecz zmiany tej skrajnie szkodliwej polityki, pan premier może liczyć na wszelkie możliwe wsparcie z naszej strony" - zadeklarował w czwartek lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, w 2022 r. w dwóch ratach wypłacony ma zostać dodatek osłonowy w wysokości od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i liczby osób. Ponadto, w ramach oszczędności w 2022 r. ma m.in. zostać ograniczone tworzenia nowych etatów czy urzędów w administracji publicznej, a z funduszy celowych finansowane mają być tylko już realizowane lub ogłoszone programy.