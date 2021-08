Ślimaczą się sprawy ugód w sprawach kredytów frankowych

Porozumienia instytucji finansowych z klientami w zakresie kredytów frankowych to jak do tej pory jednostkowe przypadki. Banki różnią się w podejściu do ugód, ale łączy je daleko idąca ostrożność.

Jedną z dróg zawierania ugód jest sąd polubowny Komisji Nadzoru Finansowego.

Kolejną jest porozumienie potwierdzone przed sądem powszechnym.

W większości banków trwają prace nad rozwiązaniem problemu kredytów frankowych, do ich końca jednak daleko.

Pilotaże, testowanie, analizy

A może konwersja?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl