Słowenia: Największy krajowy operator gazowy podpisał kontrakt na import surowca z Algierii

Geoplin, największy słoweński operator gazowy, podpisał we wtorek umowę na dostawy gazu ziemnego z Algierii. Na jej mocy Słowenia pokryje mniej więcej jedną trzecią swojego rocznego zapotrzebowania na gaz - poinformowała agencja STA.

Według zapisów trzyletniej umowy z algierskim państwowym przedsiębiorstwem energetycznym Sonatrach, od 1 stycznia 2023 roku do Słowenii przez Włochy ma trafiać około 300 mln metrów sześc. gazu. Kontrakt został podpisany podczas wizyty minister spraw zagranicznych Tanji Fajon i ministra infrastruktury Bojana Kumera w Algierze. Kumer zaznaczył, że umowa jest strategicznie ważna, a w przyszłości planowany jest dalszy wzrost importu gazu z kierunku algierskiego.

"Stosunki między Słowenią a Algierią wzmocniły się w ciągu ostatniego roku, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. Odbyły się regularne spotkania polityczne na najwyższym szczeblu, podpisano umowę o współpracy gospodarczej, a także umowę o dostawach gazu" - poinformowało słoweńskie ministerstwo infrastruktury.

W ostatnich latach roczne zapotrzebowanie na gaz ziemny w Słowenii wynosiło ok. 900 mln metrów sześc. W listopadzie premier kraju Robert Golob zapowiedział, że Lublana chce do 2033 roku zrezygnować z produkcji energii elektrycznej z węgla. Paliwa kopalne po tej dacie miałyby stanowić jedynie 5-7 proc. źródeł energii elektrycznej i miałby to być głównie gaz ziemny.

