Słoweniec stworzył w Polsce internetowy targ żywności

Lokalny Rolnik to sprzedaż żywności przez internet. Ale takie zakupy można zrobić w sklepie za rogiem - dlaczego ktoś miałby kupować ją przez internet? Co było inspiracją do założenia firmy Lokalny Rolnik?

- Jeśli chodzi o to, co powszechnie nazywa się żywnością, na pewno poza wygodą nie ma specjalnego powodu, byśmy ją kupowali przez internet. Ale Lokalny Rolnik to nie jest sprzedaż żywności, ale internetowy targ prawdziwego jedzenia. Pod pojęciem “prawdziwego jedzenia” rozumiem taką żywność, która jest trudno dostępna w sklepach - produkty wytwarzane w małych gospodarstwach, przez rzemieślników, bez chemii, w sposób zrównoważony z poszanowaniem otoczenia. Jest to żywność wyjątkowa, dlatego kupowanie jej w Lokalnym Rolniku ma sens.

Koncept Lokalnego Rolnika tak naprawdę wymyślił niemal 40 lat temu mój tata: ja pochodzę ze Słowenii, gdzie dobre jedzenie rzemieślnicze jest dużo łatwiej dostępne niż w Polsce; w moim domu zawsze tak jedliśmy, u nas nigdy nie kupowało się w marketach, zawsze mieliśmy różnych bezpośrednich Wytwórców jedzenia. Czasem zamawiało się coś wspólnie z sąsiadami, rodziną - takie grupowe zakupy funkcjonowały u nas cały czas.

Do Polski przyjechałem w 2002 r.: nie mając znajomości rynku żywności, szczególnie lokalnego, przez długi czas byłem zdany na markety. To jedzenie mi nie smakowało, poza tym mój organizm alarmował, że to nie jest jedzenie zdrowe, niemniej przez 10 lat nie robiłem z tym nic.

Wszystko zmieniło się, gdy urodziła się moja córka: okazało się, że choruje na autyzm i ma alergie pokarmowe na wszystko, każdą żywność. Po pierwszych trzech latach, spędzonych głównie w szpitalu, córka pojechała po raz pierwszy na wakacje do moich rodziców - tam jadła wszystko, prosto z ogródka, i nic jej nie było…

