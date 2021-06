Słupsk: Prezydent miasta z absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r.

Słupska rada miejska udzieliła w środę prezydent Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za przyjęciem uchwały było 12 z 20 głosujących radnych. Troje nie uczestniczyło w sesji.

Za udzieleniem prezydent Danileckiej-Wojewódzkiej absolutorium zagłosowali radni klubu Łączy nas Słupsk i większość z klubu Platformy Obywatelskiej. Wszyscy obecni na sesji radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw, choć w klubie nie obowiązywała dyscyplina w tym głosowaniu. Ostateczny jego wynik to: 12 głosów "za", 6 "przeciw" , 2 "wstrzymujące się" przy trojgu nieobecnych radnych.

Przewodniczący klubu radnych PiS Tadeusz Bobrowski ocenił, że ze względu na pandemię "po raz pierwszy mamy budżet, który trudno ocenić". Zaznaczył, że przez sytuację epidemiczną zwiększyła się liczba zadań zleconych, za którymi do budżetu trafiły dodatkowe środki. Z kolei - prawdopodobnie, bo nie ma takich danych - zmniejszyły się wydatki na szkoły pozamykane w lockdownie.

W opinii przewodniczącego klubu radnych PO Jana Langego budżet został wykonany prawidłowo, mimo trudnego czasu pandemii. Oddanie głosów przeciwko sprawozdaniu z jego wykonania i absolutorium dla prezydent Słupska nazwał " działaniem politycznym".

Prezydent Słupska mówiła, że "jest dumna z tego, co udało się zrobić" w mieście 2020 r. Tu podała przykłady oddanej do użytku nowej siedziby teatru, prowadzonej rewitalizacji starego miasta. Przyznała, że 13 marca ub., gdy zaczął się pierwszy lockdown, poczuła lęk o finanse miasta, wiedząc, że będzie mniej wpływów do budżetu m.in. z PIT, o prowadzone inwestycje i o zdrowie mieszkańców. "Miasto to mieszkańcy. Oni są największą jego wartością" - zaznaczyła i podkreśliła, że celem realizowanych zadań jest podniesienie jakości życia słupszczan.

Miasto Słupsk zrealizowało plan dochodów budżetowych w 99,28 proc., przy czym dochody bieżące wykonało w 98,88 proc., a majątkowe - w 103,20 proc. Natomiast plan wydatków budżetowych został zrealizowany w 95,19 proc., w tym bieżących w 95,64 proc, a majątkowych w 92,68 proc. Dochody w 2020 r. zamknęły się kwotą ponad 683 mln zł. Wydatki przekroczyły 726 mln zł.

Zadłużenie miasta Słupsk na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 293,8 mln zł.

Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedzone zostało m.in. podjęciem uchwały w sprawie udzielenia prezydent miasta Słupsk wotum zaufania (12 radnych było za, 8 się wstrzymało, 3 nie głosowało) oraz debatą nad raportem o stanie miasta za 2020 r., do której nie zgłosił się żaden z mieszkańców. Zrobiło to kilkoro radnych.

