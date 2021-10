Słupsk: Radni przyjęli maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.

Zaktualizowane maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalone przez ministerstwo finansów obowiązywać będą w Słupsku w 2022 r. To oznacza wzrost dotychczasowych stawek o wskaźnik inflacji, czyli 3,6 proc. Stosowną uchwałę rada miejska podjęła w środę.

Podczas obrad Rady Miejskiej w Słupsku (Pomorskie) w środę rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zaproponowane maksymalne stawki ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały przyjęte głosami 15 radnych na 22 głosujących. Sześcioro było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu, jeden był nieobecny.

Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały od 1 stycznia 2022 r. w Słupsku (Pomorskie) stawki podatku od nieruchomości wzrosną o wskaźnik inflacji, czyli o 3,6 proc. Te obowiązujące, odpowiadające maksymalnym stawkom na 2021 r., zostaną zaktualizowane i podwyższone do górnych granic ustalonych na 2022 r.

W Słupsku stawka za 1 metr kwadratowy od budynków mieszkalnych wynosić będzie 0,89 zł (jest 0,85 zł) od tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie do 25,74 zł (jest 24,84 zł).

Podatek od 1 metra kwadratowego gruntów związanych z działalnością gospodarczą wyniesie 1,03 zł (jest 0,99 zł ). Dla tzw. gruntów pozostałych stawka od 1 metra kwadratowego wzrośnie z 0,54 zł (jest 0,52 zł).

Wprowadzenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oznacza, że od gruntów pod wodami powierzchniowymi za 1 ha trzeba będzie zapłacić 5,17 zł (jest 4,99 zł), a za 1 metr kwadratowy tych niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 3,40 zł (jest 3,28 zł). Stawka od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 5,25 zł za 1 metr kwadratowy (jest 5,06 zł), a od tzw. pozostałych wyniesie 8,68 zł ( jest 8,37 zł). Nadal podatek od budowli pobierany będzie w wysokości 2 proc. ich wartości.

Skarbnik miasta Słupska Anna Gajda-Szewczuk uzasadniała potrzebę przyjęcia zaproponowanych maksymalnych stawek podatku tym, że ich poziom pozwoli na zoptymalizowanie dochodów i stabilną realizację zadań, w tym: utrzymanie dróg, ulic, sieci szkół, przedszkoli, żłobków, zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę. Jak podała wpływy do budżetu 2022 w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian stawek podatku od nieruchomości powinny wzrosnąć w stosunku do br. o kwotę ok. 1,7 mln zł.

Dyskusję wśród radnych wywołało uzasadnienie dołączone do podejmowanej uchwały, w którym napisano, iż "w 2022 r. odczuwalne będzie zmniejszenie wpływów do budżetu miasta w związku z propozycjami zawartymi w Polskim Ładzie". "Niesie on bowiem ze sobą spore zmiany w systemie podatku PIT, który stanowi jeden z podstawowych dochodów gmin" - podano.

Radnych PiS ono nie przekonało. W ocenie radnego Jacka Szarana (PiS) przyjęto "złą narrację" wobec rządowego programu "Polski Ład".

Skarbnik miasta poinformowała, że zgodnie z aktualnym planem budżetowym Kołobrzegu przyszłoroczne dochody z PIT i CIT to odpowiednio 124 mln i 5,3 mln. Zaznaczyła przy tym, że w piątek do magistratu wpłynęła informacja z Ministerstwa Finansów z prognozowanymi kwotami, które do budżetu miejskiego prawdopodobnie wpłyną w przyszłym roku. Z tytułu PIT to 118 mln zł,a CIT 7,5 mln zł, czyli odpowiednio o 6 mln zł mniej i o 2,2 mln zł więcej niż jest planowane. "Nie jest to jeszcze ostateczna informacja, będzie ona znana samorządom dopiero wtedy, gdy zostanie podjęta ustawa budżetowa państwa, a ma to miejsce z reguły w marcu" - podkreśliła Gajda-Szewczuk.

Ponadto wskazała, że "+Nowy Ład+ spowoduje faktycznie uszczuplenie dochodów miasta o dużo większą wartość niż tą, którą przekazało nam Ministerstwo Finansów". "My, jako miasto Słupsk, nie znaleźliśmy się w katalogu gmin, którym dodatkowa rekompensata ubytku w dochodach będzie przysługiwała, dlatego że wszystkie dochody, które planujemy, planujemy bardzo racjonalnie" - poinformowała skarbnik Słupska.

