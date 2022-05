Słupsk: Radni ustalili maksymalne ceny biletów w komunikacji miejskiej

Rada Miejska w Słupsku ustaliła w środę maksymalne ceny biletów oraz wysokość opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej, które zaczną obowiązywać od 1 lipca. Urealniamy ceny w transporcie publicznym - uzasadniał potrzebę przyjęcia uchwały zastępca prezydenta Słupska Marek Goliński.

Uchwała z autopoprawkami w sprawie ustalenia maksymalnych cen biletów w komunikacji miejskiej oraz opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt, a także wysokości opłaty manipulacyjnej została przyjęta 13 głosami za radnych klubów Łączy nas Słupsk i PiS. Przeciw było sześcioro radnych Platformy Obywatelskiej. Czworo nie uczestniczyło w środowej sesji.

Do głosowania doszło po półgodzinnej przerwie w obradach, której chciała część radnych.

"Urealniamy ceny w transporcie publicznym. Najtańszy bilet obecnie kosztuje 2,50 zł, jest 30-minutowy; w uchwale proponujemy cenę 3,50 zł, ale przedłużamy jego ważność do 60 minut" - mówił zastępca prezydenta miasta Słupska Marek Goliński, przedstawiając uchwałę.

Zaznaczył, że zwiększenie dochodów Słupska (woj. pomorskie) o planowane 2 mln zł z tytułu zmiany cen za usługi przewozowe pozwoli na aneksowanie umowy z miejską spółką MZK i podniesienie stawki za wozokilometr. Dzięki temu, jak podał Goliński, MZK "nie straci płynności finansowej w drugim półroczu" i nadal będzie "wzorowo" realizować usługi przewozowe w mieście.

Goliński podkreślił, że uchwała określa maksymalne ceny biletów przejazdów miejską komunikacją. Ceny zawierające ulgi, ze względów prawnych, wprowadzone zostaną zarządzeniem prezydenta miasta. W uzasadnieniu uchwały zasygnalizowano tylko, że przewidywane są preferencyjne stawki na bilety kupione drogą elektroniczną i dla osób posiadających kartę mieszkańca, której wydawanie dopiero jest planowane.

Zgodnie z zapisami uchwały, która wejdzie w życie 1 lipca br., cena maksymalna za bilet jednorazowy jednoprzejazdowy oraz czasowy do 60 minut wyniesie 3,50 zł, a za bilet jednorazowy czasowy do 24 godzin - 8 zł. 94 zł to maksymalny koszt biletu imiennego miesięcznego, 140 zł na okaziciela. Natomiast 250 zł to cena imiennego biletu trzymiesięcznego.

Za brak biletu albo ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 110-krotności ceny biletu jednorazowego. Przy czym, zgodnie z wprowadzoną autopoprawką przez prezydent Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką, zostanie ona pomniejszona o 50 proc. dla osób, które zapłacą ją w terminie siedmiu dni.

Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt skutkować będzie opłatą dodatkową w wysokości 20-krotności ceny biletu jednorazowego. Dziesięć razy więcej zapłaci ten, kto spowoduje, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymanie lub zmianę trasy przejazdu autobusu komunikacji miejskiej.

Uchwała ustala także opłatę manipulacyjną w wysokości 5 proc. opłaty dodatkowej pobranej w przypadku braku ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu i zapłaconej w terminie do siedmiu dni od wezwania do zapłaty.

Z porządku środowych obrad Rady Miejskiej na wniosek prezydenta Słupska zdjęta została uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w mieście i wysokości stawek opłat za postój. Jak tłumaczył Goliński, poprawienia wymaga zapis dotyczący cen preferencyjnych dla mieszkańców. Dokument ma być procedowany w czerwcu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl