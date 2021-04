Słupsk: Wybrano ofertę na przebudowę obwodnicy

Oferta firmy Strabag zwyciężyła w przetargu na projekt i rozbudowę obwodnicy Słupska (pomorskie) do pełnych dwóch jezdni – poinformowały we wtorek służby prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Spośród trzech ofert na projekt i rozbudowę obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni o łącznej długości ok. 9,5 kilometra wybrano ofertę firmy Strabag - poinformowała Dyrekcja. Zaproponowany przez wykonawcę koszt prac to nieco ponad 128,4 mln zł. Oferta firmy zakłada także skrócenie terminu realizacji zadania o trzy miesiące i przedłużenie okresu gwarancji jakości do pięciu lat.

Obwodnica Słupska, oddana do użytku w 2010 r., jest drogą dwujezdniową tylko w obrębie węzłów. Jak podają drogowcy, stąd wynika konieczność jej rozbudowy w ramach kompleksowej realizacji drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Zamówienie obejmuje budowę drugiej jezdni obwodnicy Słupska. Ponadto zaplanowano poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów wraz z poprawą jej odwodnienia. Zostaną także wybudowane cztery obiekty mostowe.

Inwestycję w ciągu drogi S6 można realizować po decyzji rządu o przeznaczeniu dodatkowych środków z budżetu państwa na budowę tej trasy - poinformowali drogowcy. Łącznie w tzw. przetargach jest pięć odcinków S6 między obwodnicą Słupska, a Bożympolem Wielkim o długości ok. 72 kilometrów.

W budowie są obecnie trzy odcinki drogi ekspresowej S6 o długości ok. 41 kilometrów między Bożympolem Wielkim a Gdynią - wynika z informacji Dyrekcji. Na wstępnym etapie realizacji znajdują się dwa odcinki Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Umowy z wykonawcami na ich projekt i budowę zostały podpisane 16 kwietnia br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl