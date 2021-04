Śmierć najsłynniejszego oszusta w historii

Dwa tygodnie przed swoimi 83. urodzinami w więzieniu w Karolinie Północnej zmarł Bernard Madoff – jeden z największych i najsłynniejszych oszustów ostatnich dekad, którego nazwisko stało się jednym z symboli kryzysu finansowego z 2008 roku.

Król jest nagi

Tysiące pokrzywdzonych

Krajobraz po oszustwie

No, prawie nikt. Już w 1999 r. analityk Harry Markopolos alarmował, że z inwestycjami Madoffa coś jest nie tak. Jego zdaniem podawane przezeń stopy zwrotu były niemożliwe do osiągnięcia, a weryfikacja danych zajęła mu raptem – jak twierdził – kilka minut. Wówczas jednak nadzór finansowy się tym nie zainteresował.A i gdy się zainteresował, to niezbyt wnikliwie – podczas jednego z dochodzeń (bo Markopolos kilkukrotnie monitował amerykańską komisję nadzoru w sprawie Madoffa w kolejnych latach) śledczy, jak wspominał już po wszystkim Madoff, ani nie zadawali właściwych pytań, ani nie weryfikowali podawanych przez niego danych.Być może Madoff ciągnąłby swoje oszustwo jeszcze przez wiele lat, ale nadszedł kryzys finansowy 2008 roku i zaniepokojeni (delikatnie mówiąc) sytuacją na rynkach finansowych klienci Madoffa, zaczęli wycofywać swoje pieniądze. A ściślej, chcieli wycofać. Ale pieniędzy już nie było.10 grudnia Bernard Madoff przyznał się swoim synom i najbliższym współpracownikom, że ów przynoszący regularne zyski fundusz to wielkie oszustwo. Synowie zawiadomili władze i następnego dnia finansista został aresztowany.Ustalenia śledczych były szokujące. Okazało się bowiem, że przez 13 lat nie zainwestował ani dolara z pieniędzy powierzonych mu przez klientów. Wszystkie zyski wypłacane były z funduszy wnoszonych przez następnych chętnych do szybkiego pomnożenia majątku, a tych, jak pamiętamy nie brakowało.Oszukał 37 tys. osób w 136 krajach. Skalę oszustwa oszacowano na 65 mld dolarów – trzeba jednak zaznaczyć, że w tej kwocie mieszczą się również obiecane przez Madoffa zyski z wyimaginowanych inwestycji. Ostatecznie sąd, który w czerwcu 2019 roku skazał Madoffa na 150 lat więzienia uznał, że klientom należy zwrócić 19,3 mld dolarów. Do tej pory udało się odzyskać ponad 13 mld dolarów.Co ciekawe, majątek Madoffa, który został przejęty , w tym zlicytowane nieruchomości, dał jedyne marne – wobec skali strat - kilkaset milionów dolarów. Głównym źródłem pieniędzy na odszkodowania są... klienci Madoffa. Chodzi o tych, którzy „zarobili”. Zajmujący się windykacją prawnik przyjął bowiem – logiczną skądinąd – zasadę, że skoro nie było inwestycji, to nie było również zysków z inwestycji, a skoro tak to pieniądze im się nie należały (chodzi oczywiście o zyski, nie o zainwestowany kapitał).Afera Madoffa stała się jednym z symboli kryzysu finansowego 2008 roku, jak w soczewce skupiła w sobie wszelkie obecne na rynkach finansowych patologie – niepohamowaną chciwość, dziurawy nadzór, wreszcie – wiarę w cuda. Była kolejnym impulsem do utraty zaufania do rynków finansowych. Bo skoro szanowany przez lata finansista to najzwyklejszy oszust, a czujny z definicji nadzór finansowy nie potrafi przez ponad dekadę dostrzec najprostszego mechanizmu piramidy finansowej, to znaczy, że ze współczesnym światem coś jest nie tak…Po Madoffie pozostał brak zaufania do rynków i instytucji i tragedie wielu rodzin, w tym jego własnej. Dwa lata po aresztowaniu Madoffa jeden z jego synów popełnił samobójstwo, drugi zmarł kilka lat później na raka.Czy afera coś zmieniła. Na pewno niektóre nowe regulacje na rynkach były jej pokłosiem. Ale… Kilka lat później w Polsce była firma, która oferowała jeszcze wyższe stopy zwrotu niż Madoff. Nazywała się Amber Gold. Cóż…. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Na przykład ludzka natura.